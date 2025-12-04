Vuelos de Putin a la India se convierten en los eventos aéreos más seguidos en tiempo real

Los vuelos RSD369 y RSD221 de Rusia, que despegaron este jueves de Moscú con destino a Nueva Delhi y que transportan al presidente de Rusia, Vladímir Putin, y a su delegación hacia la capital india son los eventos aéreos más seguidos del mundo en la plataforma Flightradar24, que monitoriza en directo el tráfico aéreo en el mundo.

A las 18:30 (13:00 GMT), más de 30.000 usuarios de la aplicación seguían en directo los vuelos que transportan a Putin y a su equipo a Nueva Delhi, en el primer viaje del mandatario ruso a la India desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022.

Sin embargo, ambos vuelos se quedan muy lejos del seguimiento en la plataforma Flightradar24 del vuelo de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán en agosto de 2022, que elevó las tensiones entre Washington y Pekín y que fue seguido por más de 700.000 personas.

Putin llegará este jueves al Aeropuerto de Palam, en Nueva Delhi, donde, según los medios indios, será recibido por el primer ministro indio, Narendra Modi, un gesto poco habitual por parte del mandatario indio.

Está previsto que ambos líderes mantengan hoy una reunión informal a puerta cerrada, mientras que mañana tendrán un encuentro previsto en el marco de la 23ª Cumbre India-Rusia en Nueva Delhi.

Los viajes del presidente Putin al exterior son escasos y suelen limitarse a aliados regionales de Asia Menor y de Europa Oriental, habitualmente territorios de la antigua Unión Soviética.

Este año, el presidente ruso ha viajado a Alaska, en Estados Unidos, donde se reunió con su par estadounidense, Donald Trump, y a China, donde acudió al desfile por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el "teatro del Pacífico" y a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin.

En esta segunda cita mantuvo su última reunión con Modi.