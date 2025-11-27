El peor incendio en décadas en Hong Kong deja 94 muertos y numerosos desaparecidos

El balance de muertos por el peor incendio en décadas en Hong Kong aumentó este viernes a al menos 94, mientras los bomberos han logrado extinguir casi completamente el fuego y buscan entre los rascacielos residenciales calcinados a numerosos desaparecidos.

A primera hora del viernes, las autoridades de esta ciudad semiautónoma china informaron que las llamas fueron contenidas en cuatro de las ocho torres del complejo habitacional afectado, que cuenta con unos 2,000 apartamentos.

Las llamas se desataron la tarde del miércoles en los tradicionales andamios de bambú que rodeaban los edificios de 31 plantas de la urbanización Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de la zona norte, que se encontraba en obras.

Al menos 76 personas resultaron heridas, entre ellas 11 bomberos, según un portavoz de la ciudad, que alberga algunos de los bloques residenciales más altos y densamente poblados del mundo. Todavía hay numerosos desaparecidos, aunque la cifra no se actualiza desde el jueves.

Un reportero de la AFP vio el viernes que la conflagración disminuyó significativamente, aunque esporádicamente salían chispas y humo espeso de la estructura.

Los bomberos continuaban rociando el edificio con agua para enfriar el armazón y evitar que las brasas se reavivaran.

Las autoridades investigan qué provocó el incendio, el peor en casi 80 años en el centro financiero asiático, incluida la presencia de los altamente inflamables andamios de bambú y mallas protectoras de plástico con las que comúnmente se envuelven los edificios en reparación en la ciudad.

El organismo anticorrupción de Hong Kong lanzó una pesquisa sobre las obras de reforma en el complejo afectado. Horas antes, la policía informó de la detención de tres hombres sospechosos de haber dejado negligentemente envoltorios de espuma en el lugar.

Residentes de Wang Fuk Court dijeron a la AFP que no oyeron ninguna alarma de incendio y que tuvieron que ir puerta por puerta para alertar a los vecinos del peligro.

"El fuego se propagó muy rápidamente. Vi una manguera intentando salvar varios edificios y me pareció que era demasiado lento", dijo un hombre identificado como Suen.

"No puedo describir lo que siento"

De las 94 personas cuya muerte se confirmó en la madrugada del viernes, una era un bombero de 37 años y dos eran migrantes de Indonesia que hacían trabajo doméstico.

Se trata del incendio más mortífero de Hong Kong desde 1948, cuando una explosión seguida de una conflagración causó la muerte de 135 personas.

Sin embargo, el número de víctimas podría aumentar, ya que el jefe ejecutivo de la ciudad, John Lee, afirmó el jueves que 279 personas seguían desaparecidas, la última cifra disponible desde entonces.

Los bomberos dijeron más tarde que habían contactado con algunas.

Al menos 12 supervivientes permanecen en estado crítico, y las autoridades hospitalarias describieron el estado de otros 28 como "grave".

En un centro comunitario cercano al lugar del incendio, la policía mostró fotos de cadáveres rescatados con la esperanza de identificar a las víctimas.

"Si los rostros son irreconocibles, hay objetos personales para que las personas puedan identificarlos", aseguró Cheung, una mujer que buscaba a sus familiares. "No puedo describir lo que siento. Había niños", dijo.

Los incendios mortales eran antes una lacra habitual en la densamente poblada Hong Kong, especialmente en los barrios más pobres, pero la mejora de las medidas de seguridad los ha hecho mucho menos frecuentes.

Lee anunció que el gobierno inspeccionará todas las urbanizaciones con obras importantes. El segundo funcionario de la ciudad, Eric Chan, añadió que era "imperativo acelerar la transición completa a andamios metálicos".

También se creará un fondo de 300 millones de dólares hongkoneses (38.5 millones de dólares estadounidenses) para ayudar a las víctimas.

Las actividades relacionadas con las elecciones legislativas de Hong Kong, previstas para el 7 de diciembre, fueron suspendidas.

"Conmovedor"

Durante las primeras horas de la emergencia, partes de andamios carbonizados cayeron de los bloques en llamas. Por las ventanas se veían los apartamentos engullidos por el fuego.

Los bomberos dijeron que el viento y los escombros arrastrados probablemente propagaron el fuego de un edificio a otro.

Algunos de los residentes de los bloques adyacentes que habían sido evacuados por precaución pudieron regresar a sus hogares el jueves por la tarde.

Multitudes conmovidas por la tragedia se reunieron cerca del complejo para organizar ayuda para los damnificados.

"Es realmente conmovedor. El espíritu de los habitantes de Hong Kong es que, cuando alguien tiene problemas, todos le prestan su apoyo", afirmó Stone Ngai, de 38 años, uno de los organizadores de un puesto improvisado.