Asia

guerra israelí

Israel llama a evacuar zonas del sur de Líbano para bombardear edificios

Las fuerzas israelitas atacarán próximamente infraestructuras militares pertenecientes al grupo terrorista Hezbolá en diferentes zonas del sur de Líbano, en respuesta a los intentos ilegales de la organización de restablecerse en la región.

Columnas de humo se elevan tras ataques israelíes en el norte de la Franja de Gaza, el 8 de octubre de 2025, en una fotografía captada desde el sur de Israel. (AP Foto/Emilio Morenatti)

Columnas de humo tras ataquesenla guerra Israel y Palestina Emilio Morenatti/ AP

Agencia AFP
Agencia AFPJerusalén, Israel.

El ejército israelí pidió este miércoles evacuar áreas de dos localidades del sur de Líbano que albergarían, dijo, instalaciones militares del movimiento islamista proiraní Hezbolá, y que prevé bombardear.

"Las fuerzas israelitas atacarán próximamente infraestructuras militares pertenecientes al grupo terrorista Hezbolá en diferentes zonas del sur de Líbano, en respuesta a los intentos ilegales de la organización de restablecerse en la región", anunció el coronel Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí, en un mensaje en X.

El oficial llamó a evacuar los alrededores de dos edificios, indicados en unos mapas, situados en las aldeas de Deir Kifa y de Shahur.

