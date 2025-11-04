Hamás entregará el cuerpo de un supuesto rehén hallado en ciudad de Gaza

Las Brigadas de Al Qasam, brazo armado del grupo islamista palestino Hamás, anunciaron este martes, tras hallar durante esta mañana un nuevo cuerpo de un supuesto rehén en ciudad de Gaza, que lo entregarán a las 20.00 horas local (17.00 GMT) a Israel como parte del acuerdo de alto el fuego.

Según dijo antes Hamás, el cuerpo fue encontrado en excavaciones realizadas en el barrio de Shujaiya en la ciudad de Gaza, punto que ahora forma parte de la conocida como "línea amarilla", la zona a la que se han replegado las tropas israelíes en esta primera fase de la tregua.

Además, en la nota los islamistas aseguraron que el cuerpo pertenece a un soldado israelí del que no dieron más detalles.

La entrega se producirá siguiendo el mismo protocolo aplicado hasta ahora. Primero, los islamistas harán llegar el ataúd al Comité de la Cruz Roja, que posteriormente lo entregará al Ejército israelí.

Bajo un alto el fuego negociado por Estados Unidos, las fuerzas israelíes se han retirado a una "Línea Amarilla", lo que les deja el control de aproximadamente la mitad de Gaza.BASHAR TALEB / AFP

Un vez en territorio israelí, el Centro Nacional Forense de Israel le realizará una autopsia para comprobar si pertenece a alguno de los ocho cuerpos que permanecen todavía en Gaza.

Según publicaron varios medios locales esta semana, quedan ocho cuerpos de rehenes, todos ellos hombres entre ellos, un soldado estadounidense-israelí, un estudiante de Tanzania y un agricultor tailandés secuestrado cerca del kibbutz Beeri.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el grupo palestino ha expresado tener dificultades para localizar los cuerpos de los rehenes que permanecen en Gaza por las toneladas de escombros y por no tener siempre acceso a maquinaria pesada.

Israel, sin embargo, ha acusado a los islamistas de retrasar a propósito la entrega de estos cuerpos para evitar abordar su desarme, cuestión que deben discutir junto a los mediadores cuando se retomen las negociaciones para la segunda fase del acuerdo.