El cuerpo de un rehén de Gaza fue entregado a la Cruz Roja, anuncia el ejército israelí

El ataúd  fue entregado en custodia de la Cruz Roja.

Manifestación organizada por familiares de rehenes para exigir la devolución de los cuerpos.

Manifestación organizada por familiares de rehenes para exigir la devolución de los cuerpos.Jack GUEZ / AFP

Agencia AFP

El cuerpo de un rehén de Gaza fue entregado a la Cruz Roja como parte del acuerdo de alto el fuego en curso con Hamás, anunció este martes el ejército israelí.

"Según la información proporcionada por la Cruz Roja, un ataúd con el cuerpo de un rehén fallecido ha sido entregado para su custodia y se dirige hacia las tropas de las FDI [ejército israelí] en la Franja de Gaza", indicó la institución militar en un comunicado.

