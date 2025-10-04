Netanyahu espera que todos los rehenes sean entregados en cuestión de días

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha comparecido este sábado en un breve vídeo en el que ha asegurado que espera que todos los rehenes israelíes retenidos por las milicias gazatíes sean entregados en cuestión de días.

"ESpero que, con ayuda de Dios, en los próximos días, incluso durante la festividad del Sukkot, podamos anunciar el regreso de todos los rehenes, los vivos y los asesinados, de una sola vez, con las Fuerzas de Defensa de Israel aún profundamente desplegadas en Gaza", ha afirmado Netanyahu. La festividad judía del Sukkot comienza en la tarde del lunes y dura una semana.

El mandatario israelí ha aprovechado para criticar a todos los dirigentes que alegaron que era imposible que volvieran los rehenes sin una retirada total de Gaza y ha recordado que hasta el momento han logrado recuperar a 207 rehenes. "Pero nunca me rendí por el resto de los rehenes y jamás he renunciado al resto de objetivos de la guerra", ha recalcado.

Netanyahu ha puesto en valor la coordinación de esta "iniciativa diplomática" con el presidente estadounidense, Donald Trump, para "dar la vuelta a la situación" y en parcular ha mencionado los bombardeos estadounidenses sobre Irán. "En lugar de un Israel aislado, habrá un Hamás aislado", ha argumentado.

El mandatario israelí ha destacado que la única razón de que Hamás esté dispuesto a entregar a todos los rehenes es la "presión militar y diplomática".

En una primera fase del plan presentado por Trump serán liberados todos los rehenes y las Fuerzas Armadas israelíes se reubicarán en posiciones que permitan seguir supervisando Gaza.

Una delegación israelí encabezada por el ministro de Asuntos Extratégicos, Ron Dermer, partirá a El Cairo para cerrar los "detalles técnicos" de la liberación de los rehenes, ha explicado.

En una segunda fase, ha apuntado, "Hamás será desarmado y la Franja de Gaza quedará desmilitarizada". "Será por vía diplomática, conforme al plan de Trump, o por vía militar, haciéndolo nosotros", ha advertido.