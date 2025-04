¿Por qué no hay lagartos en los árboles de Beijing?

A diferencia de cualquier calle de República Dominicana, en la ciudad de Beijing, en China, no es común observar lagartos en las calles. Sus arbustos, incluso en parques, no tienen estos reptiles y esto no se debe a que formen parte de la alimentación de las personas. No, los lagartos no están incluidos en la dieta del ciudadano promedio chino.

Una de las razones por la cual es difícil observar estos animales se debe al clima estacional. A estos reptiles les gusta el calor y en Beijing existen inviernos fríos y secos, por lo que es posible que con la entrada del verano se puedan visualizar estos reptiles en parques.

Con la temperatura en 26 grados y un ardiente sol, esta periodista recorrió varios kilómetros dentro de los arbustos del Parque Ritan, sin observar a uno de estos animales.

Sumado al clima, la desaparición de estos reptiles se debe, además, a la pérdida del hábitat, el comercio ilegal y la contaminación, ocasionando que algunas de estas especies sean colocadas en la lista de peligro de extinción.

Aunque no es normal comer lagartos, existen algunas regiones de China que sí consumen estos reptiles como parte de la medicina tradicional, al entender que los mismos tienen beneficios para la salud. Algunas de las regiones del Sur de China consumen lagartos al considerar que sirven para tratar problemas respiratorios o problemas de la piel.

De igual forma, otros son usados en comercio ilegal por personas que les gusta conservar estas especies exóticas y nativas, además para ser enviados a otros países y usarse como mascotas.

Dentro de los lagartos en peligro de extinción en China por su forma exótica y poco convencional como conocemos en República Dominicana, están el cocodrilo chino o Shinisaurus crocodilurus. Este réptil se encuentra en estado decreciente y ha sido considerado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) en peligro de extinción.

Otro de estos lagartos que se encuentra en peligro crítico es el Geco de Kadoorie o Goniurosaurus kadoorieorum, perteneciente a un grupo de gecos endémicos del sur de China, conocido como “gecos de ojos de gato”.

El Geco Hainan localizado en lsla Hainana es un réptil que vive en grietas de roca caliza en ambientes húmedos, es nocturno y muy esquivo. El mismo se encuentra solo en “peligro”.

Por último, el lagarto Geco de Luii o Goniurosaurus luii es usado en el comercio internacional de mascota y también ha ido desapareciendo por la pérdida del hábitat. El mismo ha sido colocado en la lista de vulnerable.