Elecciones de Perú se extienden por segundo día consecutivo tras fallas en entrega de boletas

Miles de peruanos volvieron a las urnas el lunes por segundo día consecutivo, luego de que la falta de entrega de boletas a los centros de votación extendiera un día más las elecciones del domingo.

Las autoridades electorales concedieron una prórroga de un día a más de 52.000 votantes en Lima, la capital de Perú. Los peruanos inscritos para votar en Orlando, Florida, y Paterson, Nueva Jersey, también pudieron votar el lunes por razones similares.

El voto es obligatorio para los peruanos de entre 18 y 70 años. No hacerlo conlleva una multa de hasta 32 dólares.

Un exministro, un humorista y la heredera de una dinastía política se encuentran entre los 35 candidatos que compiten por convertirse en el noveno presidente de Perú en tan solo 10 años .

Las elecciones se celebran en un contexto de repunte de la delincuencia violenta y la corrupción, que ha alimentado un descontento generalizado entre los votantes, quienes en su mayoría consideran que los candidatos son deshonestos y no están preparados para la presidencia. Muchos de los aspirantes han respondido a la preocupación por la delincuencia con propuestas de gran alcance, como la construcción de megacárceles, la restricción de alimentos para los presos y el restablecimiento de la pena de muerte para los delitos graves.

La enfermera Heidy Justiniano aún no había decidido por quién votar mientras hacía fila afuera de una escuela pública en Lima.

“Hay muchísima delincuencia, muchísimos robos en cada esquina; mataron a un conductor de autobús. Lo que más nos importa ahora es la seguridad, la vida de cada persona”, dijo Justiniano, de 33 años. “Los políticos no siempre cumplen sus promesas. Esta vez, tenemos que elegir bien a nuestro presidente para que pueda mejorar el Perú”.

Más de 27 millones de personas están inscritas para votar. De ellas, alrededor de 1,2 millones emitieron su voto en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Argentina.

Un candidato presidencial necesita más del 50% de los votos para ganar directamente. Sin embargo, una segunda vuelta en junio es prácticamente segura dada la profunda división del electorado y la gran cantidad de candidatos, la mayor en la historia del país andino.

Además, por primera vez en más de 30 años, se pide a los votantes que elijan a los miembros de un Congreso bicameral, tras las recientes reformas legislativas que concentran un poder significativo en la nueva cámara alta.