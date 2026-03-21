Canciller cubano subraya disposición de su país a un "diálogo serio" con Estados Unidos

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, expresó este sábado la disposición de su país al "diálogo serio" y "sin injerencia" con Estados Unidos, al intervenir en el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y África, que se celebra en Bogotá.

"Estaremos también dispuestos a un diálogo serio y responsable con el gobierno de Estados Unidos sin injerencia en los asuntos internos ni en los sistemas políticos, económicos y sociales respectivos", manifestó el jefe de la diplomacia cubana.