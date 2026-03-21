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América

Canciller cubano subraya disposición de su país a un "diálogo serio" con Estados Unidos

"Estaremos también dispuestos a un diálogo serio y responsable con el gobierno de Estados Unidos sin injerencia en los asuntos internos ni en los sistemas políticos, económicos y sociales respectivos", manifestó el jefe de la diplomacia cubana.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa.ADALBERTO ROQUE / AFP

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Agencia EFEBogotá, Colombia

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, expresó este sábado la disposición de su país al "diálogo serio" y "sin injerencia" con Estados Unidos, al intervenir en el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y África, que se celebra en Bogotá.

"Estaremos también dispuestos a un diálogo serio y responsable con el gobierno de Estados Unidos sin injerencia en los asuntos internos ni en los sistemas políticos, económicos y sociales respectivos", manifestó el jefe de la diplomacia cubana.

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