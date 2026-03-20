Petro: "No existe una sola investigación" en Colombia por vínculos suyos con narcotráfico

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que en el país "no existe una sola investigación" sobre presuntos vínculos suyos con narcotraficantes, luego de que el diario The New York Times informara de una supuesta investigación de la Justicia de Estados Unidos en su contra por ese motivo.

"Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario dediqué diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exilio de mi familia, al denunciar los vínculos entre los narcotraficante más poderosos y los políticos en el congreso" y en otras instancias del poder, durante "la época de la gobernanza paramilitar", manifestó Petro al comentar la noticia.

Según el diario neoyorquino, las investigaciones, a cargo de las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, se encuentran en su fase inicial y están centradas en si Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial de 2022.

"Respecto a mis campañas siempre he dicho a (los) gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos", afirmó Petro, quien añadió que la investigación en Colombia de su campaña presidencial no encontró "ni un solo peso de narcotraficantes".

Según el mandatario, ese ha sido su "principio personal como líder político", y atribuyó las supuestas investigaciones en su contra en Estados Unidos a "acusaciones de la extrema derecha colombiana", de la que dijo que sí está "articulada" con narcotraficantes.

Respuesta de la embajada de Colombia

Al informe del New York Times también respondió la embajada de Colombia en Washington, que aseguró que las acusaciones contra el mandatario "carecen de fundamento".

"Ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna, ni ha confirmado las afirmaciones mencionadas en el informe. Las insinuaciones reportadas carecen de fundamento legal y fáctico", declaró la embajada en un comunicado.

La legación diplomática señaló que el reportaje se basa en "fuentes anónimas y sin hallazgos concretos", y pidió que sea leído "en su contexto completo y con la cautela que ameritan este tipo de versiones no verificadas".

La relación entre Estados Unidos y Colombia atraviesa tensiones desde enero de 2025, tras comenzar el segundo mandato del presidente Donald Trump, que dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano en asuntos como la política migratoria y la lucha contra las drogas.

En septiembre pasado, Washington le retiró a Colombia la certificación en la lucha antidrogas y días después le revocó la visa a Petro después de que el mandatario participara en un acto en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU, en el que instó a militares estadounidenses a desobedecer órdenes de su Gobierno en relación con la guerra en Gaza.

La tensión disminuyó después de una llamada que sostuvieron Petro y Trump a principios de enero, que dio paso a la reunión cordial que mantuvieron en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero.