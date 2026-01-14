Un dominicano y un hondureño son extraditados por Interpol Panamá hacia EEUU por delitos graves

La Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Panamá informó este miércoles que extraditó a un hondureño y un dominicano a Estados Unidos, donde son requeridos por delitos como secuestro y agresión sexual.

Los extranjeros, cuyas identidades no fueron reveladas, fueron aprehendidos por la Interpol el 16 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que sirve a la capital panameña, tras la activación de notificaciones internacionales sobre ambos.

De acuerdo con la información oficial panameña, el ciudadano hondureño "es requerido por el delito de secuestro" en Estados Unidos, en tanto que el dominicano "enfrenta cargos por violación sexual infantil".

"Ambos sujetos contaban con órdenes de detención vigentes y procesos de extradición en curso", señala un comunicado de la Policía Nacional de Panamá, sin dar más detalles.