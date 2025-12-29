Hombre que mató a 9 personas en Surinam se suicidó en la cárcel, según la policía

El hombre que mató a nueve personas, incluidos cinco niños, la noche del sábado en Paramaribo se suicidó en prisión, anunció la policía de Surinam en un comunicado el lunes

El hombre identificado con las iniciales D.A., de 43 años, "se ahorcó (...) en las celdas de la comisaría de Keizerstraat" en la capital Paramaribo, informó la policía.

Su muerte se confirmó alrededor de las 8H00 locales (11H00 GMT).

El hombre, que padecía trastornos mentales, mató a cuatro de sus hijos, de entre 5 y 15 años, y a otros cinco residentes del barrio de Richelieu, en el este de Paramaribo, según declaró el jefe de policía Melvin Pinas.

Durante su arresto el hombre recibió disparos de bala en las piernas y fue trasladado del hospital a la cárcel el domingo por la noche, agregó el comunicado.

La oficina de la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, emitió un comunicado oficial en el que enfatizó que "deplora la trágica pérdida de vidas, entre las que había niños".