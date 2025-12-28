Hombre ataca con cuchillo en Surinam y deja nueve muertos, entre ellos cuatro de sus hijos

Un ataque con cuchillo en las afueras de la capital de Surinam, Paramaribo, dejó al menos nueve personas muertas, incluidos cinco niños, informó la policía el domingo.

Las autoridades indicaron que las víctimas incluían a cuatro de los hijos del atacante y a vecinos que acudieron en su ayuda. También murió el hijo de un vecino. Los medios locales informaron que las víctimas se encontraban en varias casas.

El ataque tuvo lugar en Richelieu, en el distrito de Commewijne, a unos 25 kilómetros (15 millas) al este de Paramaribo.

En un comunicado emitido el domingo, el Cuerpo de Policía de Surinam señaló que el sospechoso intentó atacar a los agentes que llegaron al lugar y resultó herido durante su arresto. Ahora se está recuperando en un hospital.

La policía informó que un sexto niño y otro adulto resultaron gravemente heridos y estaban en un hospital en Paramaribo.

En su página de Facebook, la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, reaccionó a la noticia, diciendo que el atacante quitó la vida a sus hijos y a sus vecinos.

"Deseo a todos los dolientes mucha fuerza, resiliencia y consuelo en este momento inimaginablemente difícil", escribió Geerlings-Simons en holandés, el idioma oficial de la nación.

Surinam, una antigua colonia holandesa, es la nación independiente más pequeña de América del Sur, con una población de aproximadamente 600,000 personas. Aunque tiene una de las tasas de homicidios más bajas de la región, estos se incrementaron en 2024 a 30 asesinatos por cada 100,000 habitantes, según datos recopilados por el grupo de expertos Insight Crime.