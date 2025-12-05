Perú: Congreso autoriza ingreso de personal militar de EE.UU. hasta diciembre de 2026

El periódico peruano El Comercio publicó que con 73 votos a favor, 25 en contra y dos abstenciones, el Pleno del Congreso de la República del Perú autorizó el ingreso al país de personal militar de Estados Unidos, decisión que permitirá que tropas armadas permanezcan en territorio peruano desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

La Resolución Legislativa 13436/2025-CR, publicada en El Peruano, precisa que los efectivos norteamericanos pertenecen a la Unidad de Fuerzas Especiales del Departamento de Defensa de EE. UU. y que tienen autorización para portar armas de guerra durante su estancia.

El objetivo principal es desarrollar actividades de cooperación, instrucción y entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Entrenamientos en 15 regiones

Según el documento, los grupos rotarán cada tres a seis meses y participarán en ejercicios conjuntos en diversas zonas del país, entre ellas: Lima, Callao, Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana, Puerto Maldonado y Apurímac.

El contingente ingresará con diverso equipamiento militar, que incluye:14 fusiles M4, 14 pistolas Glock o M17, dos ametralladoras M249, dos M240, dos lanzagranadas M320, dos morteros, fusiles de francotirador XM2010, M110 SAS y M22, además de cuatro fusiles SCAR y dos escopetas.

Unidades involucradas

Las actividades se desarrollarán junto a unidades de élite peruanas, como:

Comando de Inteligencia y Operaciones Conjuntas (CIOEC)

Fuerza Especial Conjunta (FEC)

Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina

Grupo de Fuerzas Especiales (GRUFE) de la FAP

Brigadas de Fuerzas Especiales del Ejército

Direcciones especializadas de la PNP como DIROPESP, DIRANDRO y GRECCO.

Ingreso de tropas norteamericanas

Una práctica recurrente el arribo de personal militar estadounidense no guarda vínculo con las recientes tensiones entre Washington y Venezuela por el despliegue naval en el Caribe. Se trata de un proceso frecuente:

En noviembre de 2024, el Gobierno aprobó la llegada de 600 militares norteamericanos para brindar apoyo logístico y de seguridad durante APEC 2024.

En 2023, también se autorizó su ingreso para labores de entrenamiento entre junio y diciembre.

El Congreso peruano sostiene que estos ejercicios fortalecen la interoperabilidad y la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden peruanas.