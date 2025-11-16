Así se vivió la multitudinaria marcha antigubernamental en México

Miles de personas han marchado este sábado en Ciudad de México en una manifestación organizada por la denominada generación Z contra la violencia que vive el país latinoamericano y con críticas al Gobierno liderado por Claudia Sheinbaum, que ha terminado con enfrentamientos entre un grupo de participantes y los cuerpos policiales.

Más de 100 personas lesionadas, en su mayoría policías, y decenas aprehendidas dejaron una multitudinaria marcha antigubernamental este sábado en Ciudad de México, informó el gobierno local.