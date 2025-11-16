Así se vivió la multitudinaria marcha antigubernamental en México

Miles de personas han marchado este sábado en Ciudad de México en una manifestación organizada por la denominada generación Z contra la violencia que vive el país latinoamericano y con críticas al Gobierno liderado por Claudia Sheinbaum, que ha terminado con enfrentamientos entre un grupo de participantes y los cuerpos policiales.
Más de 100 personas lesionadas, en su mayoría policías, y decenas aprehendidas dejaron una multitudinaria marcha antigubernamental este sábado en Ciudad de México, informó el gobierno local.
Un hombre se encuentra frente a la policía antidisturbios mexicana durante una manifestación contra el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2025. (Alfredo ESTRELLA / AFP)
Un manifestante sostiene una pancarta que dice "Justicia" durante una protesta contra el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2025. (Alfredo ESTRELLA / AFP)
Manifestantes participan en la marcha “Por la Paz” organizada por la Generación Z contra el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en Guadalajara, Jalisco, México, el 15 de noviembre de 2025. (Eva FONSECA / AFP)
Esta vista aérea muestra la protesta “Por la Paz” organizada por la Generación Z contra el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en Guadalajara, Jalisco, México, el 14 de noviembre de 2025. (Alfredo ESTRELLA / AFP)
Agentes antidisturbios se enfrentaron con manifestantes durante una protesta contra el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2025. (ULISES RUIZ / AFP)
Un manifestante ondea una bandera mexicana durante una concentración contra el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2025. (Eva FONSECA / AFP)
Un manifestante herido recibe ayuda de paramédicos durante enfrentamientos con la policía antidisturbios en una protesta contra el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2025. (ULISES RUIZ / AFP)
Manifestantes se enfrentaron con la policía antidisturbios en una concentración contra el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2025. (Eva FONSECA / AFP)
Un hombre lanza una piedra a la policía antidisturbios durante una manifestación contra el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2025. (Eva FONSECA / AFP)
