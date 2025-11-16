Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

protesta en méxico

Así se vivió la multitudinaria marcha antigubernamental en México

Miles de personas han marchado este sábado en Ciudad de México en una manifestación organizada por la denominada generación Z contra la violencia que vive el país latinoamericano y con críticas al Gobierno liderado por Claudia Sheinbaum, que ha terminado con enfrentamientos entre un grupo de participantes y los cuerpos policiales.

Más de 100 personas lesionadas, en su mayoría policías, y decenas aprehendidas dejaron una multitudinaria marcha antigubernamental este sábado en Ciudad de México, informó el gobierno local.

Agencia AFPCiudad de México
A man throws a rock at riot police during a demonstration against the government of Mexico's President Claudia Sheinbaum in Mexico City on November 15, 2025. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Un hombre se encuentra frente a la policía antidisturbios mexicana durante una manifestación contra el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2025. (Alfredo ESTRELLA / AFP)

Riot police officers clash with demonstrators during a rally against the government of Mexico's President Claudia Sheinbaum at Zocalo Square in Mexico City on November 15, 2025. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Un manifestante sostiene una pancarta que dice "Justicia" durante una protesta contra el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2025. (Alfredo ESTRELLA / AFP)

An injured demonstrator is helped by paramedics during clashes with riot police at a rally against the government of Mexico's President Claudia Sheinbaum at Zocalo Square in Mexico City on November 15, 2025. Thousands of people marched through the streets of Mexico City on Saturday to protest against drug violence and the security policies of President Claudia Sheinbaum's government. (Photo by Eva FONSECA / AFP)

Manifestantes participan en la marcha “Por la Paz” organizada por la Generación Z contra el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en Guadalajara, Jalisco, México, el 15 de noviembre de 2025. (Eva FONSECA / AFP)

A man stands in front of Mexican riot police during a demonstration against the government of Mexico's President Claudia Sheinbaum at Zocalo Square in Mexico City on November 15, 2025.. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Esta vista aérea muestra la protesta “Por la Paz” organizada por la Generación Z contra el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en Guadalajara, Jalisco, México, el 14 de noviembre de 2025. (Alfredo ESTRELLA / AFP)

Demonstrators attend the For Peace march organized by Generation Z against the government of Mexican President Claudia Sheinbaum in Guadalajara, Jalisco, Mexico on November 15, 2025. (Photo by ULISES RUIZ / AFP)

Agentes antidisturbios se enfrentaron con manifestantes durante una protesta contra el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2025. (ULISES RUIZ / AFP)

Demonstrators clash with riot police at a rally against the government of Mexico's President Claudia Sheinbaum at Zocalo Square in Mexico City on November 15, 2025. Thousands of people marched through the streets of Mexico City on Saturday to protest against drug violence and the security policies of President Claudia Sheinbaum's government. (Photo by Eva FONSECA / AFP)

Un manifestante ondea una bandera mexicana durante una concentración contra el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2025. (Eva FONSECA / AFP)

This aerial view shows the For Peace protest organized by Generation Z against the government of Mexican President Claudia Sheinbaum in Guadalajara, Jalisco, Mexico on November 14, 2025. (Photo by ULISES RUIZ / AFP)

Un manifestante herido recibe ayuda de paramédicos durante enfrentamientos con la policía antidisturbios en una protesta contra el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2025. (ULISES RUIZ / AFP)

Demonstrators clash with riot police at a rally against the government of Mexico's President Claudia Sheinbaum at Zocalo Square in Mexico City on November 15, 2025. Thousands of people marched through the streets of Mexico City on Saturday to protest against drug violence and the security policies of President Claudia Sheinbaum's government. (Photo by Eva FONSECA / AFP)

Manifestantes se enfrentaron con la policía antidisturbios en una concentración contra el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2025. (Eva FONSECA / AFP)

A demonstrator waves a Mexican flag during a rally against the government of Mexico's President Claudia Sheinbaum at Zocalo Square in Mexico City on November 15, 2025. Thousands of people marched through the streets of Mexico City on Saturday to protest against drug violence and the security policies of President Claudia Sheinbaum's government. (Photo by Eva FONSECA / AFP)

Un hombre lanza una piedra a la policía antidisturbios durante una manifestación contra el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2025. (Eva FONSECA / AFP)

