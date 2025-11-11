Milei traspasa el control de la política migratoria al Ministerio de Seguridad Nacional

El presidente de Argentina, Javier Milei, oficializó este martes una reorganización de su Gabinete que implica el traspaso de áreas vinculadas a la gestión migratoria y documental al Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, al tiempo que concentró la comunicación gubernamental bajo la órbita del nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dispuso otorgar al Ministerio de Seguridad Nacional competencias sobre fronteras, documentación e ingreso de extranjeros, en línea con la prioridad del Gobierno en materia de control migratorio y seguridad interior.

La Dirección Nacional de Migraciones y el Registro Nacional de las Personas (Renaper), antes bajo el Ministerio del Interior, pasarán a depender de la cartera que conduce Bullrich, quien anunció que dejará el cargo el próximo 9 de diciembre para asumir como senadora en el Parlamento.

Javier Milei designa a Diego Santilli como el nuevo ministro del Interior.FUENTE EXTERNA

En mayo de este año, el Ejecutivo anunció reformas al régimen migratorio argentino, que incluyen restricciones más severas para la residencia, el fin de la gratuidad de atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la implementación de un arancel para estudiantes extranjeros no residentes.

La reestructuración coincide con la asunción de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, quien jurará este martes a las 15:00 hora local (18:00 GMT) en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.

Santilli tendrá un papel centrado en la relación política con gobernadores e intendentes, que permitirá al Gobierno lograr sus metas para la segunda parte de su mandato, llamadas 'reformas de segunda generación', que incluyen transformaciones en lo laboral y fiscal.

Milei disolvió, además, la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, y trasladó todas sus funciones, personal y recursos a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Adorni, exvocero presidencial.

Desde ahora, esa dependencia coordinará los medios públicos, la Agencia de Publicidad del Estado y las políticas de difusión del Poder Ejecutivo.

La reestructuración incluye además el traspaso de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes desde Interior hacia la Jefatura de Gabinete.

Con estos cambios, el Gobierno busca “optimizar la gestión y concentrar funciones estratégicas”, según se señala en el texto oficial.

Santilli, electo como primer diputado de la provincia de Buenos Aires por el partido de Milei, renunció el pasado viernes a la banca que ocupaba en el Congreso, mientras que Adorni asumió la jefatura de Gabinete de Ministros el pasado 5 de noviembre.