Viuda del alcalde Carlos Manzo, asesinado en México, será propuesta para reemplazarlo

El llamado Movimiento del Sombrero -que encabezaba el asesinado alcalde de Uruapan (Michoacán), Carlos Manzo,- propondrá a la viuda del funcionario, Grecia Quiroz, para reemplazar a su esposo en la presidencia municipal, según confirmó el diputado local Carlos Bautista Tafolla.

En entrevista con Radio Fórmula, el legislador confirmó que el Congreso de Michoacán recibió la propuesta para que Quiroz asuma el cargo, la cual podría ser aprobada este miércoles.

“Esta presidencia no hay mejor persona que la pueda encabezar. Grecia es una persona que tiene las tablas, es una mujer muy fuerte y ha estado con nosotros desde un inicio (…) fue una decisión realmente muy fácil; muy fácil, me refiero, porque no hubo ninguna objeción, todos estuvimos de acuerdo”, señaló el político.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, dio a conocer que el Poder Legislativo local ya conoce el presupuesto económico para que Quiroz pueda asumir como alcaldesa.

Sámano confirmó que el Congreso está a la espera de la resolución para elaborar de inmediato el dictamen y juramentar a Grecia Quiroz al frente de la presidencia municipal.

El asesinato de Manzo, tras un evento público del Día de Muertos en Uruapan el pasado 1 de noviembre, ha generado una fuerte indignación en Michoacán, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

Agentes de policía custodian el Palacio de Gobierno en Morelia, estado de Michoacán, México, el 3 de noviembre de 2025, mientras manifestantes protestan contra el asesinato del alcalde de Uruapan.Jordi LEBRIJA / AFP

Según las autoridades, uno de los presuntos agresores fue abatido tras el ataque y dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el crimen.

Esta mañana, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó que no ha sido identificado el presunto responsable del homicidio de Manzo y rechazó la violencia que se ha registrado en las manifestaciones en Michoacán.

"Nunca hemos estado de acuerdo nosotros con el uso de la violencia en las manifestaciones, pensamos nosotros que la manifestación pacífica es la mejor forma de decir que uno está en contra o a favor de algo. La violencia no ayuda, ni siquiera a convencer a otros", dijo.

Además, la jefa del Estado mexicano presentó el ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, una estrategia integral para atender la violencia en este estado del oeste del país que contará con tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia y educación, y cultura para la paz.

El pasado domingo, el gobierno mexicano aseguró que Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, la cual fue reforzada a principios de este 2025.

Autoridades han identificado que en Uruapan, localidad de más de 300.000 habitantes, operan las bandas delincuenciales y narcotraficantes Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.