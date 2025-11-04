Fuerzas de seguridad de México abaten a 13 delincuentes en Sinaloa

Un enfrentamiento entre autoridades mexicanas y un grupo armado en el convulso estado de Sinaloa (noroeste) dejó un saldo de 13 agresores muertos y otros cuatro detenidos, informó este lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Sinaloa, situada en la costa del Pacífico, es sacudida desde hace más de un año por un violento conflicto entre facciones de un poderoso cártel local que deja al menos 1.700 personas asesinadas, 57 de ellas menores de edad, y casi 2.000 desaparecidos.

Tras la refriega, que ocurrió alrededor de las 12H45 locales (18H45 GMT) en el municipio de Guasave, los agentes del orden liberaron a nueve personas que estaban secuestradas, además de incautar siete vehículos, armas largas y equipo táctico, indicó el funcionario en su cuenta de X.

García Harfuch detalló que el personal de seguridad "fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente" cuando realizaba patrullajes en la comunidad de La Brecha, en Guasave, lo que provocó "la respuesta inmediata" de los agentes.

Tanto los detenidos como los objetos incautados fueron puestos a disposición de la fiscalía general mexicana, agregó el secretario.

La guerra intestina del cártel de Sinaloa se inició tras la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, líder histórico del grupo criminal, quien fue traicionado y llevado a Estados Unidos en julio de 2024 por un hijo de su antiguo socio, Joaquín "Chapo" Guzmán.

Guzmán cumple desde 2019 una sentencia de cadena perpetua en una cárcel estadounidense.

El cártel es señalado por Washington como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo, un opioide sintético que mata a miles de estadounidenses cada año, por lo que fue designado en febrero pasado como "organización terrorista extranjera".