Keiko Fujimori anuncia su candidatura por cuarta vez a la Presidencia de Perú

Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), anunció este viernes su candidatura a la Presidencia de Perú por cuarta vez en su trayectoria política, tras haber perdido en la segunda vuelta en las tres últimos comicios (2011, 2016 y 2021).

En un mitin celebrado en la norteña ciudad de Trujillo, una de las más afectadas por el auge de las bandas del crimen organizado, Fujimori confirmó que volverá a ser candidata presidencial en 2026, apenas una semana después de que el Tribunal Constitucional dispusiera que se archive el juicio donde estaba acusada de lavado de dinero por la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular precisó que será candidata únicamente a la Presidencia y que no liderará la lista de su formación al Senado porque no quiere "un premio de consolación" y porque no quiere ni necesita inmunidad, en referencia al denominado 'caso Cócteles', por el que llevaba procesada desde hace cerca de diez años.

"Hoy aquí, rodeada de la familia fujimorista, acompañada en la distancia por peruanos que nos miran en redes sociales, quiero anunciar mi decisión de ser candidata a la Presidencia de la República por Fuerza Popular", dijo Keiko Fujimori entre aplausos.