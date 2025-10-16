Hijo de presidente de Bolivia es detenido por un caso de violencia familiar

Un hijo del presidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este jueves por la fiscalía de la región de Santa Cruz que investiga una denuncia por "violencia familiar", informó el Ministerio Público.

La fiscal Jessica Echeverría emitió a mediados del pasado mes una orden de aprehensión contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, de 33 años, tras recibir una denuncia "por violencia familiar o doméstica".

El máximo responsable del Ministerio Público de Santa Cruz, Alberto Zeballos, dijo en rueda de prensa que Arce Mosqueira se presentó a declarar ante la fiscal Echeverría, acompañado de su abogado.

"Marcelo Arce Mosqueira, a la fecha, se encuentra en dependencias de la FELCV", una oficina policial especializada contra la violencia familiar, reveló.

En las próximas horas el hijo del mandatario será puesto a disposición de un juez, quien resolverá su futuro judicial. "La Fiscalía pidió la detención preventiva por 180 días", señaló Zeballos.

La fiscalía ha evitado revelar la identidad de la víctima, quien presentó un certificado médico que le otorgaba 12 días de impedimento físico.

El Código Penal establece una pena de entre 2 y 4 años por el delito del que se acusa a Arce.

Al conocer el caso, el presidente boliviano, quien termina sus cinco años de gobierno en noviembre próximo, señaló que sus hijos, por ser mayores de edad, son responsables de sus actos.

El gobernante, con tres hijos, también enfrenta una denuncia de una exfuncionaria de la autoridad minera por abandono en su etapa de embarazo en 2024. El caso está en investigación.