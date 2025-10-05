Huracán Priscilla se forma en aguas del Pacífico frente a México

El huracán Priscilla se formó este domingo en aguas del Pacífico frente a la costa occidental de México, donde se espera que avance sin tocar tierra, pero produciendo lluvias en diversos estados, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.

A las 00H00 GMT del lunes, el ciclon se ubicaba 460 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, en el estado mexicano de Jalisco (oeste), con vientos máximos sostenidos de 120 kms/hora, mientras se desplaza con dirección noroeste a 6 kms/hora.

Se prevé que el centro del sistema, de categoría 1 de 5 en la escala Saffir-Simpson, se mueva mar adentro y en paralelo a la costa oeste de México durante los primeros días de la semana, según los pronósticos.

"Se espera un fortalecimiento adicional durante los próximos días, y se pronostica que Priscilla se convertirá en un huracán de categoría 2 más adelante esta semana", agregó el NHC en su reporte.

El gobierno mexicano exhortó a la población de zonas vulnerables a tomar medidas preventivas, mientras la jefa nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, realizaba recorridos en el municipio de Manzanillo (estado de Colima, oeste) para identificar riesgos e informar a la población, según un comunicado oficial.

El Servicio Meteorológico Nacional estima que Priscilla provocará tormentas eléctricas de muy fuertes a torrenciales, acompañadas de granizo, vientos y oleaje elevado en los estados occidentales de Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y Nayarit.

Los gobiernos federal y local "mantienen activada la zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit", añade el comunicado.

México sufre todos los años el embate de ciclones, tanto en la costa del Pacífico como en la del Atlántico, normalmente entre mayo y noviembre.