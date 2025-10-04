Autoridades mexicanas dicen arrestaron a presunto líder local de la banda venezolana Tren de Aragua

La Secretaría de Seguridad de México informó el sábado que arrestó a un presunto líder local de la banda Tren de Aragua en la Ciudad de México.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Nelson Arturo “N”, de 29 años, descrito como el líder y principal operador del grupo criminal transnacional en el país. Las autoridades indicaron que era buscado por múltiples cargos, pero, de acuerdo con la ley mexicana, no se deben divulgar los apellidos de los sospechosos.

El Tren de Aragua se originó en Venezuela hace más de una década, en una prisión infamemente anárquica con criminales empedernidos en el estado central de Aragua. La banda se ha expandido en los últimos años, a medida que más de 7,7 millones de venezolanos huyeron de la crisis económica y migraron a otros países latinoamericanos o a Estados Unidos.

La administración Trump declaró al grupo como organización terrorista. Las autoridades estadounidenses han culpado reiteradamente a la pandilla de ser la causa de la violencia y el tráfico ilícito de drogas que azotan algunas ciudades estadounidenses.

Trump ha repetido su afirmación —contradicha por una evaluación de inteligencia estadounidense desclasificada— de que el Tren de Aragua está operando bajo el control del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El tamaño de la banda no está claro. Países con grandes poblaciones de migrantes venezolanos, como Perú y Colombia, han acusado al grupo de estar detrás de la violencia en la región . El viernes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que ordenó otro ataque contra una pequeña embarcación a la que acusó de transportar drogas en aguas venezolanas, lo que amplía lo que la administración Trump ha declarado como un "conflicto armado" con los cárteles .

Hasta el momento, al menos tres de los ataques se han llevado a cabo contra buques que, según funcionarios estadounidenses, provenían de Venezuela. Los ataques se produjeron tras un aumento de las fuerzas marítimas estadounidenses en el Caribe sin precedentes en los últimos tiempos.

En una publicación sobre el primer ataque el mes pasado , Trump afirmó que el barco transportaba a miembros de la pandilla Tren de Aragua .

Agentes de seguridad realizaron labores de inteligencia e identificaron al sospechoso, a quien acusaron de delitos como trata de personas, narcotráfico, homicidio, secuestro y extorsión.

Junto con el líder de la pandilla, fueron arrestados otros dos hombres, de 36 y 37 años. Las autoridades informaron que se les encontraron más de 100 dosis de drogas, dos celulares y dinero en efectivo.

Tras las detenciones, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para determinar su situación jurídica.

El miércoles, cinco presuntos miembros de la pandilla fueron extraditados de Estados Unidos a Chile , incluido uno vinculado al asesinato de un ex soldado venezolano el año pasado.