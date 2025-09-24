Costa Rica: cierra aeropuerto internacional por falla eléctrica

Las autoridades de Costa Rica cerraron este miércoles el aeropuerto internacional Juan Santamaría, el principal del país, por una falla eléctrica que dejó fuera de servicio el sistema de radar.

La falla técnica obligó a suspender temporalmente la salida y llegada de vuelos a ese aeropuerto.

La dirección general de Aviación Civil informó en un comunicado que "en horas de la madrugada se presentó una falla eléctrica en los sistemas de radar" del aeropuerto, lo que obligó a la "suspensión temporal de las operaciones en el espacio aéreo del país".

"De momento las operaciones se encuentran suspendidas", agrega la nota.

El Juan Santamaría, ubicado a unos 20 kilómetros al noroeste de San José, es el principal aeropuerto de Costa Roca.

Los equipos técnicos junto con las autoridades de Aviación Civil "ya trabajan en la solución para restablecer el servicio lo antes posible", informó el aeropuerto en otro comunicado.

Los pasajeros enfrentan retrasos y cancelaciones, mientras que algunos vuelos son desviados a otras terminales aéreas, según informan medios locales.

En su cuenta de X, el sitio Flightradar 24, informó que "el espacio aéreo costarricense no estará disponible por debajo de los 19.000 pies" por una falla eléctrica en el equipo de control de tráfico aéreo.