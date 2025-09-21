Milei se reunirá con Trump el martes en Nueva York

El presidente argentino, Javier Milei, mantendrá una reunión bilateral con Donald Trump el martes en Nueva York, en medio de las negociaciones del país sudamericano para recibir un préstamo del Tesoro de Estados Unidos, informó este sábado la Presidencia de Argentina.

Milei adelantó el viernes que está "muy avanzadas" las negociaciones para recibir un préstamo de Estados Unidos que permitirá reforzar reservas para enfrentar vencimientos de deuda, en una jornada en la que afirmó que "el pánico político" desató tormenta en los mercados.

"Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en la Ciudad de Nueva York una reunión bilateral con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump", señala el comunicado oficial de la Oficina del Presidente.

El encuentro se da "en el marco de la sólida relación bilateral entre los países, y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos entre el Gobierno y la administración Trump", agrega la misiva.

El viernes, en el Banco Nación -la mayor banca pública de Argentina- el dólar cotizó al cierre a 1.515 pesos y traspasó el techo de la banda de flotación cambiaria establecida por el gobierno.

La subida del dólar obligó al Banco Central a intervenir el mercado vendiendo 678 millones de dólares para evitar una disparada de la divisa estadounidense. Desde el miércoles, acumula 1.110 millones de dólares vendidos.

En lo que va de septiembre, el peso se depreció 12,67%.

Hay "pánico político que se está espiralizando en el mercado y generando una descoordinación enorme en términos de riesgo país", dijo el presidente al disertar este viernes ante la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Milei defendió su programa económico, en momentos en que enfrenta su peor momento político tras perder a inicios de setiembre las legislativas ne la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, a manos del opositor peronismo. En poco más de un mes enfrentará las legislativas nacionales de medio término.