Venezuela dice que hay "una guerra no declarada" tras despliegue de EEUU en el Caribe

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este viernes que hay "una guerra no declarada" tras el despliegue de buques de Estados Unidos en el mar Caribe, que consideró como una "amenaza militar".

Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe para combatir el narcotráfico y desde inicios de septiembre ha eliminado tres embarcaciones que presuntamente traficaban droga, con un saldo de 14 muertos, según el presidente estadounidense Donald Trump.

"Es una guerra no declarada, y ya ustedes ven como personas, siendo o no siendo narcotraficantes, han sido ajusticiadas en el mar Caribe", aseveró Padrino López durante un balance sobre ejercicios militares.

"Ajusticiados, sin derecho a la defensa", insistió Padrino al cuestionar que las lanchas, supuestamente procedentes de Venezuela, no hayan sido interceptadas antes. "Con tanta tecnología y tanto poder y no estar en capacidad de interceptar una embarcación en los espacios acuáticos del mar Caribe".

Venezuela anunció el miércoles ejercicios militares por 72 horas en la isla La Orchila, a unos 65 kilómetros de la tierra firme venezolana, y cerca de donde Estados Unidos interceptó una embarcación pesquera durante ocho horas el pasado fin de semana.

Los ejercicios responden al despliegue realizado por Estados Unidos, que acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar carteles de droga y ofrece 50 millones de dólares por su captura.

La televisión estatal difundió imágenes sobre las maniobras y, según detalló Padrino, se "lanzaron misiles de la clase C-802 y C-M90" y cohetes.

"No ha habido ningún accidente ni ningún incidente -durante los ejercicios-, que siempre dice mucho del adiestramiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", indicó Padrino.