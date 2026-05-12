Violencia de pandilleros causa ola de desplazamientos

Una nueva ola de violencia de pandillas en la capital de Haití obligó a cientos de personas a huir de sus hogares durante el fin de semana, y el lunes quedaron dispersas a lo largo de una carretera que conduce al principal aeropuerto del país.

Monique Verdieux, de 56 años, huyó hacia la autopista después de ver a hombres armados quemando casas en su vecindario. Su familia se dispersó en distintas direcciones y comentó que no está segura de dónde están.

“Ahora estoy durmiendo en la calle”, declaró Verdieux, destacando que no era seguro regresar.

Las pandillas han tomado el control de más del 90% de Puerto Príncipe desde el asesinato del presidente Jovenal Moïse en julio de 2021 en su casa. Las bandas, según la policía, han ampliado sus actividades —incluidos saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones— hacia el interior del país. Haití no ha tenido presidente desde el asesinato.

En un comunicado difundido el lunes, el grupo humanitario Médicos Sin Fronteras anunció la evacuación de su hospital en Cité Soleil tras intensos enfrentamientos ocurridos el domingo en el vecindario, ubicado en Puerto Príncipe. La organización, conocida por sus siglas MSF, informó que atendió a más de 40 víctimas de disparos en un lapso de 12 horas, mientras brindaba refugio temporal a 800 personas que huían de la violencia. Uno de los heridos fue un guardia de seguridad que fue alcanzado por una bala perdida en los terrenos del hospital.

“Logramos evacuarlo y su condición ahora es estable”, dijo Davina Hayles, jefa de misión de MSF en Haití. “Pero es impensable que nuestros equipos y los civiles deban convertirse en víctimas de estos enfrentamientos”.

Durante las últimas dos semanas, el productor haitiano de ron Barbancourt y dos de las mayores embotelladoras del país han advertido sobre el deterioro de las condiciones de seguridad cerca del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, donde las operaciones ahora están severamente restringidas.

respuestas insuficientes

En un comunicado difundido el domingo, las empresas indicaron que la respuesta del gobierno a la crisis ha sido “en gran medida insuficiente”, y señalaron que el mal estado de las carreteras que conducen al aeropuerto dificulta la labor de las fuerzas de seguridad haitianas para patrullar la zona. Las empresas se encuentran entre los principales contribuyentes fiscales de Haití.

“No se puede asegurar un aeropuerto si se permite que las carreteras a su alrededor se deterioren”, se lee en el comunicado.

En abril, llegaron a Haití las primeras tropas extranjeras vinculadas a una fuerza de las Naciones Unidas para reprimir a las pandillas, con el fin de ayudar a contener la violencia en curso.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó a finales de septiembre un plan para autorizar una fuerza de 5.550 integrantes que aún no ha llegado por completo a la nación insular. Hasta ahora se ha desplegado un número desconocido de tropas de Chad.

En un informe publicado a principios de este año por la Organización Internacional para las Migraciones se llegó a la conclusión de que la violencia de pandillas había desplazado a más de 1.4 millones de personas en Haití, y que aproximadamente 200,000 de ellas viven ahora en sitios hacinados y con escasos fondos en la capital del país.