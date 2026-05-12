Empieza el juicio contra el expresidente Lenín Moreno

El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno y sus familiares cercanos afrontan desde el lunes un juicio por supuestamente recibir sobornos de la empresa china Sinohydro para la adjudicación del contrato de construcción de una de las mayores centrales hidroeléctricas del país.

Moreno, quien gobernó entre 2017 y 2021, es procesado por presuntos delitos cometidos cuando ejerció la vicepresidencia durante la administración de Rafael Correa (2007-2017), con quien posteriormente rompió relaciones.

El caso al que la Fiscalía ha denominado “Sinohydro” investiga el supuesto delito de cohecho en la adjudicación del contrato para la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair para lo cual, según el Ministerio Público, se repartieron sobornos por más de 76 millones de dólares.

El Fiscal General, Carlos Alarcón, sostuvo en el alegato inicial que entre 2008 y 2018 funcionó una red de corrupción para beneficiar a empleados públicos, incluido Moreno, y personas del sector privado que se encargaron de beneficiar a esa empresa china a cambio del 4% del valor de la obra. Añadió que demostrará que se realizaron transacciones nacionales e internacionales con ese dinero ilícito.

Moreno es identificado como el supuesto autor directo debido a que la Fiscalía lo señala de haber influido en la entrega del contrato, mientras su esposa, su hija, dos hermanos y un cuñado —que habrían recibido beneficios y ayudado a encubrir los pagos— son procesados como presuntos cómplices. En total 21 personas han sido vinculadas al caso.

El abogado del exmandatario, David Meza, afirmó que se demostrará que “no tuvo injerencia en el hecho” y que la acusación fiscal no considera que por orden de Correa, Moreno desempeñaba funciones en el área de desarrollo social y no tenía relación con el sector energético ni con la construcción de esa central.

Sinohydro comenzó la construcción de la central hidroeléctrica en 2010 con un costo de alrededor de 2.000 millones de dólares y la entregó en 2016. Desde el inicio de sus operaciones ha sido cuestionada por fallas estructurales.

Moreno regresó al país la semana pasada luego de residir cinco años en Paraguay y afrontará el juicio presencialmente en una de las salas de la Corte Nacional de Justicia en Quito. Se prevé que las audiencias se prolonguen durante varias semanas.

“Yo me quedo acá”, respondió Moreno a periodistas al ser consultado si tenía previsto regresar a Paraguay y dijo que las acusaciones en su contra son producto de “una venganza del expresidente Correa”, aunque no dio detalles.

niega las acusaciones

El exmandatario ha negado las acusaciones en su contra y de sus familiares y ha señalado al también exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017), que lo sucedió en el cargo, como responsable de la supuesta corrupción aduciendo que su sucesor dirigía los sectores estratégicos durante el gobierno de Correa.

Glas está preso cumpliendo otras dos sentencias por corrupción.

La ley penal ecuatoriana sanciona el delito de cohecho con penas de tres a 10 años de prisión.

En Ecuador también hay expresidentes vinculados a casos de corrupción como Correa, sentenciado a ocho de cárcel, por supuestos sobornos en el caso Odebrecht. Correa actualmente se mantiene prófugo y reside en Bélgica.

Además, están los exmandatarios Jamil Mahuad (1998-2000), condenado por disposición arbitraria de fondos públicos, y que reside en Estados Unidos, y Abdalá Bucaram (1996-1997), que retornó tras más de una década de exilio en Panamá tras la prescripción de los casos