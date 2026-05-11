Crece tensión en Oriente Medio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el domingo de "totalmente inaceptables" las condiciones de Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, lo que aumenta la probabilidad de que el conflicto siga tras semanas de negociaciones.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta. totalmente inaceptable", escribió Trump en su red Truth Social.

Irán había respondido más temprano a la última propuesta de paz de Washington, advirtiendo que no se contendría para responder a cualquier nuevo ataque estadounidense ni permitiría más buques de guerra extranjeros en el estrecho de Ormuz.

Más de un mes después de la implementación de un cese al fuego el 8 de abril, no hay avances para concretar una solución duradera ni el fin definitivo de la guerra en Oriente Medio, desatada por el ataque del 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Irán respondió con represalias en varios países de la región y con el bloqueo del estrecho de Ormuz. El conflicto ha dejado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha desestabilizado la economía mundial.

"La República Islámica de Irán envió, a través de un mediador pakistaní, su respuesta al último texto propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra", reportó este domingo la agencia oficial de noticias IRNA, sin dar más detalles.

La agencia destacó que la respuesta de Irán se centra en "poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima" en el Golfo y el estrecho de Ormuz.

Trump no mencionó el anuncio de Irán en una extensa publicación en Truth Social más temprano este domingo, pero acusó a la república islámica de "reírse" de su país. ¡Ya no se reirán más!", añadió.

Según un alto funcionario estadounidense, Trump presionará al presidente chino, Xi Jinping, sobre la cuestión de Irán cuando visite Pekín la próxima semana. China es un comprador masivo de petróleo iraní.

En una entrevista grabada la semana y difundida este domingo, Trump declaró que solo necesitaría dos semanas para atacar "cada uno de los objetivos" restantes en Irán, y añadió que la república islámica ya está derrotada "militarmente".

"Nunca nos inclinaremos ante el enemigo, y si se habla de diálogo o negociación, no significa rendición ni retirada", dijo el domingo en X el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo en una entrevista divulgada este domingo que la guerra con Irán "no ha terminado".

"Aún queda material nuclear -uranio enriquecido- que tiene que ser retirado de Irán. Todavía hay instalaciones de enriquecimiento que deben ser desmanteladas", afirmó.

"Nuestra moderación ha terminado"

En la jornada, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió a Estados Unidos contra cualquier ataque a embarcaciones en las aguas del Golfo y afirmó que la moderación de Irán llegó a su fin.

"Nuestra moderación ha terminado a partir de hoy. Cualquier ataque contra nuestras embarcaciones desencadenará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los buques y bases estadounidenses", escribió Rezaei en X.

Varios objetivos en el Golfo fueron atacados este domingo, incluido un carguero que navegaba hacia Catar.

El Ministerio de Defensa catarí señaló que un carguero que llegaba a sus aguas procedente de Abu Dabi fue alcanzado por un dron al noreste del puerto de Mesaieed.

Aunque no hubo ninguna reivindicación de responsabilidad inmediata, la agencia de noticias iraní Fars informó de que "el granelero que fue alcanzado cerca de la costa de Catar navegaba bajo bandera estadounidense y pertenecía a Estados Unidos".

Por su lado, Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de ser responsable de un ataque que tuvo como objetivo su territorio.

De igual forma, Kuwait reportó un intento de ataque que, afirmó, fue neutralizado.

Irán advierte a Francia y Reino Unido

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que su país nunca "consideró" un despliegue naval de tipo militar en el estrecho de Ormuz y precisó que su plan era una misión de seguridad "concertada con Irán".

Macron realizó estas declaraciones después de que Irán advirtiera a Francia y a Reino Unido de "una respuesta decisiva e inmediata" en caso del envío de cualquier buque de guerra al estrecho de Ormuz.

En Irán, el jefe militar Ali Abdollahi se reunió con el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, y, según la televisión estatal iraní, recibió "nuevas directrices e instrucciones para la continuación de las operaciones".

En el frente de Líbano, el Ministerio de Salud informó que dos paramédicos del Comité Islámico de Salud, afiliado al movimiento chiita Hezbolá, murieron y otros cinco resultaron heridos este domingo en bombardeos israelíes, pese al alto al fuego vigente.