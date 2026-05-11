Casi un centenar de pasajeros del crucero afectado por hantavirus vuelan a sus casas

Noventa y cuatro de los aproximadamente 150 pasajeros y tripulantes del Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus, iniciaron este domingo su regreso a casa desde la isla española de Tenerife, en una operación de repatriación que afronta su segunda y última jornada el lunes, cuando partirán los dos últimos vuelos y el barco zarpará rumbo a Países Bajos.

"94 personas han desembarcado de 19 nacionalidades. El dispositivo ha resultado con total normalidad, con total seguridad", dijo la ministra de Sanidad española, Mónica García, al término de las operaciones del domingo en en el puerto de Granadilla de Abona.

La única nota inquietante de la jornada fueron "los síntomas" que presentaba uno de los franceses evacuados, según informó el primer ministro francés Sébastien Lecornu.

La repatriación se hizo en avión desde el aeropuerto de Tenerife Sur y por nacionalidades, 23 en total; se inició con los españoles y estaba previsto que acabase con los estadounidenses.

Entre medio, salieron los aviones de Francia, Países Bajos -que se llevó a un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco, los dos latinoamericanos del barco-, Canadá, Irlanda, Turquía y Reino Unido.

Estos últimos aterrizaron el sábado en Manchester y se espera que guarden cuarentena hasta por 72 horas cerca de Liverpool.

El martes despegarán los dos últimos vuelos: uno australiano y otro neerlandés, el país de bandera del barco, que se llevará a los últimos evacuados.

Las 19H00 (18H00 GMT) del martes es la hora límite establecida para que el Hondius abandone el puerto de la Granadilla de Abona con destino a los Países Bajos con unos 30 tripulantes.

- El ambiente en el barco "no era preocupante" -

Durante esta primera jornada, marcada por un amplio dispositivo sanitario y logístico, decenas de pasajeros fueron desembarcados en pequeños grupos desde la nave, fondeada en el puerto industrial de Granadilla de Ábona, y trasladados en lanchas hasta tierra, antes de ser enviados al aeropuerto.

"Si todo sigue conforme a lo previsto (...) a las 19H00 horas del lunes el barco va a zarpar rumbo a Países Bajos", su base, declaró la directora de Protección Civil, Virginia Barcones.

El argentino repatriado, Carlo Ferello, restó dramatismo a la situación vivida a bordo. El ambiente no era "preocupante, la verdad", afirmó al canal TN, al señalar que tras los primeros contagios "no aparecieron más casos".

"Yo estaba solo (...), no tenía mucho contacto. Se siguió una vida bastante normal", añadió este ingeniero jubilado, que realizará la cuarentena en Países Bajos.

El primer grupo en abandonar el crucero fueron los catorce españoles, trasladados al aeropuerto en autobuses especiales de la Unidad Militar de Emergencias (UME), adaptados con separación sanitaria.

Tras ser desinfectados y cambiar sus trajes de protección, volaron a Madrid y fueron ingresados en un hospital militar para cumplir cuarentena.

- "Ejemplaridad y eficacia" -

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, presente en Tenerife, subrayó la cooperación entre países y reiteró que "el riesgo actual para la salud pública sigue siendo bajo".

Según las autoridades sanitarias, los pasajeros permanecen mayoritariamente asintomáticos, aunque han sido clasificados como "contactos de alto riesgo" y deberán cumplir cuarentenas al llegar a destino.

Salvo los estadounidenses, que no serán necesariamente puestos en cuarentena, una decisión que tiene riesgos, estimó el director general de la OMS.

"Esto no es Covid", justificó Jay Bhattacharya, director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidense, instando a la población a mantener la calma.

El último balance de la OMS cifra en seis los casos confirmados entre ocho sospechosos, incluidos tres fallecidos —dos pasajeros neerlandeses y una alemana— por este virus poco frecuente, para el que no existe vacuna.

El Hondius, que había zarpado el 1 de abril desde Ushuaia (Argentina), permanece fondeado sin atracar, a petición de las autoridades regionales canarias, que expresaron su rechazo a la operación por motivos de seguridad sanitaria.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió sin embargo el dispositivo, destacando que España "responderá con ejemplaridad y eficacia", en una crisis que vuelve a situar al país bajo la atención internacional.