En Bolivia: impulsan los carros eléctricos ante escasez de combustible y la "gasolina basura"

Cansado de la escasez de gasolina y del aumento vertiginoso de los precios, Simón Huanca decidió tomar cartas en el asunto.

Este artesano indígena de 53 años importó un coche eléctrico chino para desplazarse por El Alto, la ciudad más alta de Bolivia, utilizando el vehículo para transportar tanto a su familia como la lana de alpaca para su taller de tejido.

También instaló un cargador específico en su propio garaje, principalmente por comodidad, pero también porque solo hay tres estaciones de carga públicas que dan servicio a la vasta área metropolitana de El Alto y la vecina La Paz , hogar de más de 1,6 millones de personas.

“Desde el año pasado, he estado intentando comprar un coche eléctrico para ahorrar dinero”, dijo Huanca mientras conducía su vehículo todoterreno eléctrico por un barrio obrero.

Huanca es una de las pocas, pero cada vez mayor, bolivianas que están abandonando sus coches de gasolina para pasarse a los vehículos eléctricos, mientras el país sudamericano se enfrenta a la escasez de combustible y a un decreto presidencial que puso fin a los subsidios al combustible que llevaban mucho tiempo vigentes , duplicando de hecho el precio de la gasolina.

La "gasolina basura" y la guerra de Irán

Las interrupciones en el suministro de energía de Bolivia empeoraron en 2023 bajo el mandato del entonces presidente Luis Arce , quien mantuvo un subsidio estatal mediante el cual el país compraba combustible a precios internacionales y lo vendía a la mitad de su valor en el mercado interno.

Pero Bolivia, que importa el 80% del diésel y el 55% de la gasolina que consume, se quedó gradualmente sin divisas para comprar combustible, y el subsidio representó una pérdida anual de más de 2.000 millones de dólares para el Estado.

Las largas filas de vehículos esperando en las gasolineras se convirtieron en una imagen habitual.

En diciembre, un mes después de asumir el cargo, el presidente Rodrigo Paz derogó el subsidio y los precios de la energía casi se duplicaron, lo que afectó gravemente a los bolivianos.

Unas semanas después, los transportistas se quejaron de que la mala calidad de la gasolina estaba dañando sus vehículos. El gobierno alegó sabotaje, y Paz afirmó que la gasolina distribuida por la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos estaba contaminada con goma y manganeso que habían permanecido en los tanques de almacenamiento desde la administración de Arce.

El escándalo de la "gasolina adulterada" desencadenó una ola de huelgas y protestas entre los trabajadores del transporte y la dimisión de dos altos cargos de la petrolera estatal.

La gota que colmó el vaso para muchos bolivianos fue la guerra con Irán . Ante la posibilidad de otro aumento en los precios del combustible, algunos cambiaron sus autos de gasolina por vehículos eléctricos.

“La inversión supera los 36.000 dólares, pero ya no pierdo valiosas horas de trabajo buscando combustible o gestionando las reparaciones del vehículo”, dijo Ever Vera, una abogada de 54 años.

Se espera que los coches eléctricos ganen mayor popularidad.

Según el Registro Único de Administración Tributaria, que recopila datos sobre vehículos sujetos a tributación, el número de vehículos eléctricos en Bolivia aumentó de 500 a 3352 en los últimos cinco años. El incremento más significativo se registró en los últimos dos años, coincidiendo con la crisis del combustible. Aun así, representan solo una pequeña fracción de los aproximadamente 2,6 millones de vehículos que hay en el país, con una población de casi 12 millones de habitantes.

La gran mayoría de estos vehículos fueron importados de China, seguidos de Estados Unidos.

«El crecimiento es exponencial», afirmó Freddy Koch, experto en electromovilidad de la organización independiente sin ánimo de lucro Swisscontact. Señaló que, si bien estos vehículos están siendo adquiridos por compradores con mayor poder adquisitivo, prevé que ganarán popularidad entre un público más amplio y predice que el número total de vehículos eléctricos podría triplicarse en tan solo dos o tres años.

Paz también eliminó los aranceles de importación para todo tipo de automóviles, una medida que ha multiplicado el número de importadores que compiten entre sí para introducir estos vehículos en Bolivia a un menor coste.

El creciente número de vehículos eléctricos ha creado nuevas oportunidades para Marcelo Laura, electricista de 38 años. Hace un mes, identificó un nicho de mercado lucrativo en la instalación de estaciones de carga residenciales y comerciales.

“No hay muchas estaciones de carga públicas”, dijo. “Hace un año, me parecía prácticamente imposible que la gente trajera coches eléctricos”.