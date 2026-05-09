"Hondurasgate", audios revelan supuesta trama de EEUU contra izquierda en Latinoamérica

Unos audios filtrados por un medio digital revelan una supuesta trama de Estados Unidos, Israel, Honduras y Argentina para desestabilizar a gobiernos izquierdistas de Latinoamérica, dijo el viernes un responsable de su difusión.

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, indultado por Donald Trump cuando purgaba 45 años de cárcel por narcotráfico, está en el centro de estas revelaciones del Diario Red, fundado por el exvicepresidente español Pablo Iglesias.

"Lo que revelan los audios es que Estados Unidos, con Trump, e Israel con (el primer ministro) Benjamín Netanyahu han desarrollado una red de corrupción" para convertir a Hernández en "uno de sus principales operadores para posicionar su injerencia" en la región, dijo a la AFP Valeria Duarte, coordinadora de la investigación.

En las grabaciones un hombre, que según Diario Red y el sitio Hondurasgate.ch es Hernández, dialoga presuntamente con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, y varios políticos hondureños, a quienes asegura que su indulto fue resultado de un cabildeo israelí.

"El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Nosotros estamos muy agradecidos con él, tuvimos mucho que ver ellos. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación", se escucha en una grabación del pasado 20 de enero.

"Claramente no es mi voz", reaccionó Hernández en X, mientras Asfura mantiene silencio.

Las conversaciones tuvieron lugar en WhatsApp, Signal y Telegram entre enero y abril pasado y su veracidad fue comprobada con el software de análisis de voz Phonexia Voice Inspector, señaló Duarte.

Hernández fue indultado en vísperas de las elecciones de 2025 que Asfura ganó ajustadamente en medio de amenazas de Trump de cortar la ayuda a Honduras si no era elegido. Está libre en Estados Unidos.

En otro audio del 30 de enero, en una conversación, según el medio entre Asfura y Hernández, éste le pide al mandatario 150.000 dólares para "montar una célula informativa" en Estados Unidos.

"Se vienen unos expedientes contra México y Colombia", afirma presuntamente el exmandatario, quien en otra plática con la vicepresidenta hondureña, Antonieta Mejía, se refiere a que el presidente argentino, Javier Milei, aportará 350.000 dólares para este proyecto y "extirpar el cáncer de la izquierda" en Latinoamérica.

En los registros, supuestamente Hernández sostiene que Asfura le debe a él la elección y que regresará a Honduras.

Tras las revelaciones, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se preguntó el miércoles en X por las razones de Netanyahu para "pagar por liberar a un gran narcotraficante".

Ese mismo día la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, atribuyó la trama a un esfuerzo de la "derecha internacional" para difundir falsedades que no le hará "mella".

La AFP no pudo verificar de forma independiente la veracidad de los audios.