Canarias llama a la calma luego de tres muertes por hantavirus en crucero de lujo

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha pedido que haya tranquilidad respecto al crucero de lujo 'MV Hondius', que partió de Ushuaia (Argentina) y se dirigía a Cabo Verde aunque con destino final Canarias, en el que fallecieron tres personas cuando navegaban por aguas internacionales tras contraer el hantavirus.

Así lo ha dicho en respuesta a las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que presidió este lunes el vicepresidente, Manuel Domínguez.

En este sentido, Cabello comentó que las noticias de las que dispone el Ejecutivo es que el crucero, antes de llegar a las islas Canarias, se dirigía a Cabo Verde.

Cuestionado sobre si el crucero tiene posibilidad de que acabe atracando en el archipiélago, recordó que se está hablando de un hecho que ha ocurrido en aguas internacionales y que, por lo tanto, no le corresponde al Gobierno regional ese tipo de decisiones.

No obstante, el portavoz quiso trasladar "una relativa tranquilidad en la medida en la que [el problema] está detectado y se trabaja con total garantías".