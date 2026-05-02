Activistas celebran el Día de los Trabajadores con protestas

Activistas de todo el mundo participaron el viernes en marchas y protestas del Primero de Mayo en que reclamaron paz, salarios más altos y mejores condiciones laborales, en un momento en que muchos trabajadores lidian con el aumento de los costos de la energía y la reducción del poder adquisitivo ligados a la guerra con Irán.

En muchos países, el 1 de mayo es un feriado que conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, o Día del Trabajo, en el que los sindicatos suelen movilizarse en torno a los salarios, las pensiones, la desigualdad y cuestiones políticas más amplias. Se celebraban protestas desde Seúl, Sydney y Yakarta, hasta muchas capitales europeas. En Estados Unidos, activistas contrarios a las políticas de su presidente, Donald Trump, también estaban organizando marchas y boicots.

“Los trabajadores se niegan a pagar el precio de la guerra de Donald Trump en Oriente Medio”, subrayó la Confederación Europea de Sindicatos, que representa a 93 organizaciones sindicales en 41 naciones europeas. “Las manifestaciones de hoy muestran que los trabajadores no se quedarán de brazos cruzados mientras ven destruirse sus empleos y su nivel de vida”.

A continuación, lo que debe saber sobre el Primero de Mayo.

Protestas en todo el mundo

El aumento del costo de la vida vinculado al conflicto en Oriente Medio surgió como un tema clave en las marchas del viernes.

En Manila, la capital de Filipinas, grandes multitudes denunciaron el papel de Estados Unidos en la guerra con Irán. Los manifestantes se enfrentaron con la policía que les bloqueaba el paso cerca de la embajada estadounidense.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, se unió a una protesta en Yakarta, donde los trabajadores reclamaron una mayor protección gubernamental ante el aumento de los precios y las dificultades para encontrar materias primas para industrias clave.

En una avenida principal de Casablanca, la ciudad más grande de Marruecos, los taxistas tocaron las bocinas y los conductores de autobús estacionaron sus vehículos para protestar por el aumento de los costos del combustible.

“Todos mis gastos han subido, pero mis salarios no se han movido”, dijo Akherraz Lhachimi, de la Unión Laboral Marroquí.

En Estambul, las autoridades turcas detuvieron a cientos de manifestantes por intentar marchar en zonas declaradas fuera de límites por motivos de seguridad, en particular la céntrica plaza Taksim, epicentro de las protestas de 2013. Las marchas del Primero de Mayo en Turquía suelen verse empañadas por enfrentamientos con las autoridades.

Decenas de miles de personas abarrotaron una plaza pública frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, celebrando a los trabajadores de Cuba y denunciando las sanciones estadounidenses. Muchos portaban pancartas con los lemas “Abajo el imperialismo” y “Manos de Estados Unidos fuera de Cuba”. El presidente Miguel Díaz-Canel y el expresidente Raúl Castro asistieron al acto.

Se celebraron varias protestas en Sudáfrica, donde la jefa del Congreso de Sindicatos Sudafricanos, Zingiswa Losi, dijo que los trabajadores estaban “asfixiándose” por el aumento de los costos de los alimentos, la electricidad, el transporte y la atención médica.

Feriado obligatorio en Francia

El Primero de Mayo tiene un significado especial este año en Francia tras un acalorado debate sobre si se debería permitir trabajar en el feriado más protegido del país: el único en que la mayoría de los empleados tienen un día libre remunerado obligatorio.

Casi todas las empresas, tiendas y centros comerciales están cerrados, y sólo sectores esenciales como hospitales, transporte y hoteles están exentos. Una propuesta parlamentaria reciente para ampliar el trabajo en este día causó una gran indignación entre sindicatos y políticos de izquierdas.

“No toquen el Primero de Mayo”, advirtieron los sindicatos en un comunicado conjunto.

Decenas de miles de personas se sumaron a marchas en todo el país, incluida París, donde se produjeron breves enfrentamientos con la policía.

“El 1 de mayo no es un día cualquiera”, afirmó el ministro de Pequeñas y Medianas Empresas, Serge Papin. “Simboliza conquistas sociales derivadas de un siglo de construcción de normas sociales que han dado lugar al código laboral que conocemos en Francia. Es, en efecto, un día especial”.

Llamados a protestas callejeras y boicots en EEUU

En Estados Unidos, donde el Primero de Mayo no es un feriado federal, May Day Strong, una coalición de grupos activistas y sindicatos, llamó a la población a protestar bajo la consigna “los trabajadores antes que los multimillonarios”.

Mostrando una fuerte oposición a las políticas de Trump, los organizadores enumeraron miles de acciones para la jornada en todo el país y buscan provocar un apagón económico con el lema “ni escuela, ni trabajo, ni compras”.

Sus reivindicaciones incluyen gravar a los ricos y poner fin a la ofensiva migratoria del gobierno de Trump.

Aunque los derechos laborales y los de los migrantes han estado históricamente entrelazados, el foco de las marchas del Primero de Mayo en el país se centró en la inmigración en 2006. Fue entonces cuando aproximadamente un millón de personas, incluyendo casi medio millón solo en Chicago, salieron a la calle para protestar contra una ley federal que habría convertido vivir en Estados Unidos sin un permiso legal en un delito grave.

Raíces en Chicago

El Primero de Mayo, o Día Internacional de los Trabajadores, se remonta más de un siglo, a un periodo crucial de la historia laboral de Estados Unidos.

En la década de 1880, los sindicatos presionaron para la implantación de la jornada laboral de ocho horas. Una manifestación en Chicago en mayo de 1886 se tornó mortal cuando explotó una bomba y la policía respondió con disparos. Varios activistas sindicales —la mayoría migrantes— fueron condenados por conspiración y otros cargos, y cuatro fueron ejecutados.

Más tarde, los sindicatos designaron el 1 de mayo como el día para honrar a los trabajadores. Un monumento en la plaza Haymarket de Chicago los recuerda con la inscripción: “Dedicado a todos los trabajadores del mundo”.