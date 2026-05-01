Protestan en Madrid por salarios dignos y mejor acceso a la vivienda

Sindicalistas y trabajadores en Madrid salieron a las calles este viernes primero de mayo, Día del Trabajo, para exigir salarios dignos, mejor acceso a la vivienda, el fin de la guerra y condiciones justas para la clase obrera.

Las manifestaciones fueron convocadas por la Unión General de Trabajadores y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en más de 100 actos programados en distintas regiones de España.

La movilización comenzó en la confluencia de la calle Gran Vía con Clavel y avanzó hasta la Plaza de España

La movilización comenzó en la confluencia de la calle Gran Vía con Clavel y avanzó hasta la Plaza de España.

“El coste de su guerra que lo pague el capital”, “obras no, más escuelas”, “la lucha sigue, cueste lo que cueste”, fueron algunas de las frases promovidas en pancartas y consignas de los manifestantes.

A la protesta también se sumaron movimientos de trabajadores procedentes de países como Colombia, Honduras y Brasil, además de colectivos feministas y LGTBQ.