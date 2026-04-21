UNICEF alerta de una situación "muy crítica" en Gaza afirma que tregua no se tradujo en "una mejora"

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado sobre la situación en la Franja de Gaza sigue siendo "muy crítica" a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, que no se ha traducido en una "mejora" de las condiciones de la población en el enclave palestino.

Ha reclamado la entrega de ayuda "a escala" para hacer frente a las necesidades y mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, con nueve de cada diez sufriendo problemas de salud mental a causa de la ofensiva de Israel.

"Si bien celebramos que hay un cese el fuego, la situación no ha mejorado y la vida sigue siendo muy dura para los más de 800.000 niños que viven hacinados en campos (de desplazados)", ha dicho Sonia Silva, jefa de la oficina de UNICEF en Gaza, quien ha lamentado este martes durante un acto en la sede del organismo en Madrid que estas condiciones de vida que "hacen muy difícil para un niño tener normalidad".

Así, ha resaltado que los ataques del Ejército de Israel, "si bien se han reducido, se siguen dando", antes de condenar la reciente muerte de dos conductores contratados por UNICEF en el enclave en un bombardeo.

En este sentido, ha cifrado en cerca de 600 los trabajadores humanitarios muertos desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Es muy complejo entender desde fuera todo lo que se sigue viviendo y las consecuencias de la guerra", ha manifestado Silva, quien ha insistido en la necesidad de que las partes "cumplan los acuerdos de cese el fuego, pasar a la fase dos (de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de Gaza) y, sobre todo, haya una mayor entrada de ayuda humanitaria".

En este tenor, ha destacado la importancia del sector privado en estos esfuerzos para enviar a Gaza materiales y bienes que no entran a través de organizaciones humanitarias, incluidos algunos alimentos o bienes de higiene, elementos que considera esenciales para "dignificar la vida de las personas".

Silva ha hecho hincapié en la necesidad de "buscar soluciones más duraderas" para la población de Gaza, algo que pasa también por "mejorar las condiciones de refugio", dado que miles de personas desplazadas viven en tiendas de campaña en condiciones precarias, lo que se reflejó en muertes durante el invierno a causa de hipotermia y derrumbes de estructuras dañadas por los ataques de Israel.

NECESIDAD DE AUMENTAR LAS EVACUACIONES MÉDICAS

"Las necesidades son inmensas", ha reconocido, tras indicar que la ayuda que está entrando en la actualidad "no es suficiente", especialmente en un contexto marcado por los casos de desnutrición y las enfermedades transmisibles a causa de las malas condiciones de vida, motivo por el que ha reclamado a los países de la Unión Europea (UE) que aumenten su respaldo humanitario.

De esta forma, ha hecho referencia a los casos de las evacuaciones médicas de pacientes y evacuaciones, con más de 14.000 personas en listas de espera, incluidos 4.000 niños y niñas, un aspecto en el que ha destacado la labor de España a la hora de aceptar la entrada al país de estas personas para recibir tratamiento médico.

"España ha sido de los países que ha sido más receptivo en temas de evacuaciones médicas, pero es insuficiente", ha remarcado Silva, que ha apuntado que los trabajadores humanitarios sufren "mucha frustración" por esta situación, que depende no solo de la retirada de restricciones de Israel, sino de la aceptación de estas personas por parte de los países de acogida.

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Silva ha manifestado que hay países que limitan estas entradas por número de niños o por "ciertos perfiles", al tiempo que "se priorizan los casos más extremos" y se apuesta por el hecho de que los niños puedan ir acompañados por su familia, una situación agravada por la mala situación de la infraestructura sanitaria por los ataques israelíes y la falta de materiales para renovar equipos, entre los que destacan los generadores para mantener el funcionamiento de estos centros y los sistemas de agua y saneamiento.

"Tanto en servicios esenciales de agua como en hospitales, los generadores eléctricos están en condiciones críticas", ha dicho, y ha añadido que tampoco se han podido importar paneles solares u otro tipo de equipos, motivo por el que ha argüido que "es muy importante" lograr que en la fase dos del plan para Gaza entren estos materiales en el enclave palestino.

LA EDUCACIÓN, CLAVE PARA EL FUTURO

Silva ha hecho referencia además a la situación del sistema educativo en la Franja, dado que los niños llevan más de dos años sin poder acudir en condiciones normales a la escuela, una situación que se da además tras las afectaciones sufridas durante la pandemia de coronavirus entre 2020 y 2021.

"Para ellos, ir a la escuela es esperanza", ha explicado. "Allí hacen amigos, pueden tener perspectivas de futuro, como cualquier niño y niña, y como merece cualquier niño y niña", ha dicho, antes de recalcar que "es muy importante que no se olvide a la infancia de Gaza, que ha sido víctima de este conflicto".

En esta línea, ha puntualizado que "nueve de cada diez niños tiene problemas de salud mental", especialmente a causa de el impacto del conflicto. "Se puede ver en su comportamiento, en la capacidad de atención y concentración que pueden tener", ha relatado.

Por ello, ha incidido en la relevancia de las labores de apoyo psicológico para "empezar a sanar de todo lo que han vivido", si bien ha manifestado que esto se ve complicado por la incertidumbre existente ante la fragilidad del alto el fuego y las dudas sobre si se traducirá en una paz duradera.

"Nuestros mismos colegas nos dicen: 'Yo no puedo empezar a sanar hasta que no sepa qué va a pasar", ha indicado Silva, que ha recordado que hay más de 40.000 niños huérfanos "de uno o ambos padres" a causa de los ataques israelíes.

Hay "un 10% de los niños" en situación de discapacidad, por lo que es necesario la entrega de sillas de ruedas y prótesis, así como "un apoyo general", dado que "las consecuencias a las que hacen frente son de por vida".

Ante esta situación, especialmente a nivel psicológico, ha detallado que UNICEF tiene entre sus estrategias de respuesta los "espacios de aprendizaje, a través del juego", mientras que hay equipos dedicados a identificar el nivel de necesidades que trabajan en las escuelas a través de un "sistema de referencia". Así, ha afirmado que estas actividades "generan esperanza" para que los menores "puedan empezar a tener una vida como cualquier niño".

Silva ha recordado que solo el 50% de los cerca de 600.000 niños en edad escolar tienen acceso a la educación y ha reseñado que UNICEF trabaja para "incrementar" este porcentaje, si bien ha reconocido problemas de "espacio", que "es muy limitado". Además, hay escasez de fondo para "poder incentivar a los docentes", a lo que se suman las precarias condiciones, con niños sentados en el suelo para poder recibir clase.

"Es muy cansado estar cuatro horas (sentado en el suelo), porque no hay material suficiente", ha dicho. "Necesitamos que entre este tipo de material, cosas tan básicas, que pueden hacer la diferencia", ha sostenido, algo que podría "marcar la diferencia", especialmente en los esfuerzos para mejorar la salud mental de la infancia en Gaza.

Por último, ha puntualizado que la entrada de ayuda ha registrado una "mejora" tras el alto el fuego, si bien ha incidido en que "no es suficiente" y que "se necesita a escala".

"Muchas veces entran insumos que no son tan importantes o requeridos", ha dicho, antes de reiterar que lo prioritario "es pensar en tema de refugio", así como obtener "insumos humanitarios de mayor durabilidad", dado que supone "una sensación de dignificación y de que se está pasando a otra etapa".