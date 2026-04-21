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Trump dice fuerzas estadounidenses interceptaron un barco con un "regalo" de China para Irán

El barco llevaba "un regalo de China" que "no era muy agradable", dijo Trump a CNBC.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.AFP

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Agencia AFPWashington, EE. UU 

El presidente Donald Trump dijo el martes que las fuerzas estadounidenses interceptaron un barco que transportaba un "regalo" de China para Irán.

El barco llevaba "un regalo de China" que "no era muy agradable", dijo Trump a CNBC.

"Me sorprendió un poco", añadió, señalando que pensaba que tenía un "entendimiento" con el presidente chino, Xi Jinping.

Hace una semana, Trump anunció que Xi le había asegurado que no habría envíos de armas chinas a Irán, un estrecho socio de Pekín desde hace años.

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