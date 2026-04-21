Buenos Aires decreta dos días de duelo por Luis Brandoni y vela sus restos en Legislativo

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires decretó este lunes dos días de duelo por la muerte del actor argentino Luis Brandoni, fallecido a los 86 años, y dispuso que sus restos sean velados en la sede del Poder Legislativo capitalino.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó el decreto que establece el duelo en memoria del actor y exdiputado nacional, una de las figuras más reconocidas de la escena cultural argentina.

“Se fue un gran hombre. Un actor inigualable. Cine, teatro y televisión. Generoso y comprometido como pocos con la política y la República. Se fue, pero siempre va a estar. Eterno…”, expresó al alcalde en un comunicado.

El velatorio se realiza en el Salón Montevideo de la sede del Poder Legislativo de la ciudad de Buenos Aires, en presencia de los familiares de Brandoni, así como de figuras locales de la política y la cultura.

"Pudimos, por suerte, acompañarlo hasta lo último", dijo Micaela Brandoni, hija del actor, en la puerta del lugar.

Brandoni falleció en la madrugada de este lunes en un hospital de Buenos Aires, donde permanecía internado desde el 11 de abril tras sufrir una caída en su domicilio.

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El amigo del actor y empresario teatral, Carlos Rottemberg, dijo a EFE: "A través de las pantallas, la figura de Brandoni excede Argentina. Es una persona que impone mucho respeto, por lo que fue su trayectoria".

La Unión Cívica Radical (UCR), el partido con el que Brandoni fue diputado nacional entre 1997 y 2001, envió una enorme corona fúnebre y también lo hizo el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires, Brandoni desarrolló una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, con participaciones en producciones emblemáticas que marcaron a varias generaciones.

En reconocimiento a su trayectoria, había sido declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires

Durante la última dictadura militar (1976-1983) fue detenido y posteriormente se exilió, una experiencia que marcó su vida personal y su compromiso público.

La ministra de Cultura de la ciudad, Gabriela Ricardes, señaló que Brandoni fue “un tipo íntegro, sólido, con una inquebrantable entrega en todo lo que hacía” y destacó su capacidad para “hacer reír, llorar y pensar”, además de su compromiso político en momentos clave del país.