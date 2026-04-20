Hombre mata a tiros a ocho niños

Un hombre armado asesinó el domingo a ocho niños y baleó a otras dos personas en Luisiana como parte de una disputa doméstica en dos viviendas diferentes, informaron autoridades. Una de las peores masacres del país en más de dos años estremeció a un vecindario de Shreveport.

El sospechoso murió después de una persecución con agentes, indicó Chris Bordelon, portavoz del Departamento de Policía de Shreveport. Las víctimas — que tenían entre 1 y unos 14 años — incluían a niños relacionados con el agresor, añadió. Los investigadores no dijeron qué pudo haber desencadenado el ataque.

“Esta es una enorme escena, distinta a cualquier cosa que la mayoría de nosotros haya visto”, expresó Bordelon.

Los agentes abrieron fuego contra el sospechoso durante una persecución después de que robó un automóvil a punta de pistola, señaló Bordelon.

La policía dijo que los ataques comenzaron antes del amanecer en un vecindario del sur de Shreveport, cuando el sospechoso baleó a una mujer en una vivienda y luego condujo a la otra ubicación “donde se llevó a cabo este acto atroz”.

Siete niños fueron asesinados en la segunda vivienda, y uno más fue encontrado sin vida en el techo después de que aparentemente intentó escapar, indicó Bordelon.

La representante estatal Tammy Phelps dijo que algunos niños intentaron huir por la puerta trasera. “Ni siquiera puedo imaginar con lo que en verdad tuvieron que lidiar los agentes de la policía, los socorristas, cuando llegaron al lugar”, dijo en conferencia de prensa.

La policía no dio a conocer el nombre del sospechoso, pero señaló que se trataba de un hombre adulto.

Tiroteo despierta a una vecina

Liza Demming, quien vive a dos casas del lugar de uno de los ataques, relató que su cámara de seguridad captó al sospechoso mientras huía, así como el sonido de dos disparos.

“Eso es prácticamente todo lo que vi: él saliendo corriendo de la casa y los autos alejándose”, dijo.

Demming salió más tarde y vio el cuerpo cubierto de un niño en el techo de la vivienda. Dijo que no sabía el nombre del agresor.

“Se parece al papá que viene por aquí”, expresó añadiendo que él estuvo con los niños apenas hace unos días.

El pastor de la Iglesia Bautista Comunitaria St. Gabriel, Marty T. Johnson Sr., dueño de la vivienda donde ocurrió uno de los tiroteos, señaló que uno de sus empleados la había alquilado, pero que nunca tuvo trato con ellos.

“En realidad no los conozco, en verdad que no”, dijo. “Planeo organizar una vigilia de oración por la familia, y cualquier cosa que pueda hacer, con tantos niños, para ayudarlos a enterrar a los niños, lo voy a hacer”.

La oficina del forense de la municipalidad de Caddo señaló el domingo en un comunicado que aún no dará a conocer los nombres de las víctimas, debido a que aún no se concluye con el proceso de identificación.

La policía dijo que dos mujeres que fueron baleadas reciben atención médica debido a la gravedad de sus lesiones

“Lo que comenzó como una disputa doméstica terminó en un daño irreversible”, informó la oficina del fiscal de distrito de la municipalidad en un comunicado.

Shreveport está abrumada por el dolor

Es la peor masacre en Estados Unidos desde que ocho personas fueron asesinadas en un suburbio de Chicago en enero de 2024, según una base de datos mantenida por The Associated Press y USA Today en colaboración con la Universidad Northeastern.

En conferencia de prensa fuera de la residencia donde ocurrió uno de los crímenes, las autoridades parecían atónitas, y pidieron paciencia y oraciones a la comunidad mientras revisaban múltiples escenas del crimen.

“No sé qué decir, mi corazón está conmocionado”, declaró el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith. “Ni siquiera puedo imaginar cómo podría ocurrir un hecho así”.

“Esta es una situación trágica — quizá la peor tragedia que hemos tenido”, sostuvo Tom Arceneaux, alcalde de la ciudad de 180.000 habitantes en el noroeste de Luisiana. “Es una mañana terrible”.

La policía de Shreveport pidió que la Policía Estatal de Luisiana inicie una investigación. La policía estatal indicó en un comunicado que ningún agente resultó herido en el tiroteo, en el cual un policía estuvo involucrado después de una persecución hacia Bossier City.

La policía estatal pidió que cualquier persona que tenga fotos, video o información la comparta con sus detectives.

El gobernador de Luisiana Jeff Landry y el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, quien es de Shreveport, dijeron en comunicados separados que estaban desconsolados y elogiaron la respuesta de las fuerzas del orden.

“Estamos con las víctimas, sus familias y seres queridos, y nuestra comunidad de Shreveport está en nuestros pensamientos y oraciones durante este momento increíblemente difícil”, expresó Johnson en un comunicado.

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