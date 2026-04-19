Irán aún no decidió si participará en conversaciones con EEUU en Pakistán, según medios locales

Irán todavía no ha decidido si participará en las conversaciones con Estados Unidos en Pakistán, reportaron este domingo medios locales, y la agencia estatal IRNA afirmó que "no hay perspectivas claras de que las negociaciones sean fructíferas".

Las agencias de noticias Fars y Tasnim, que citaron fuentes anónimas, informaron que Irán todavía no ha definido si participará y que "el ambiente general no puede calificarse de muy positivo".

Fars citó a una fuente que señaló que el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes es una condición previa para las conversaciones.

IRNA, por su parte, señaló "las exigencias poco razonables y poco realistas de Washington, los frecuentes cambios de postura, las constantes contradicciones y la continuación" del bloqueo naval, y añadió que "en estas circunstancias, no hay perspectivas claras de que las negociaciones sean fructíferas".

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo que una delegación estadounidense estará el lunes en Pakistán para reanudar el diálogo con Irán, tras un primer ciclo de conversaciones el pasado fin de semana, que terminó sin avances.

Un funcionario de la Casa Blanca indicó que el vicepresidente, JD Vance, encabezará la comitiva.