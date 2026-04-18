León XIV, el papa que venció la "guerra subterránea" del cónclave

El periodista y experto en el Vaticano Vicens Lozano sostiene en su nuevo libro que la elección del papa León XIV no fue el resultado de un "consenso muy rápido", sino de una "operación secreta" con alianzas, presiones y una dura pugna entre reformistas y conservadores dentro de la Iglesia, que venció la "guerra subterránea" del cónclave celebrado hace casi un año.

En 'León XIV. Sombras bajo la cúpula' (Roca Editorial), el también historiador retrata al nuevo pontífice como una figura de continuidad con Francisco, pero "con formas más discretas y moderadas" -lo define como "el papa del silencio"- y sitúa su ascenso en un tablero marcado por la geopolítica, la economía vaticana y la batalla por el legado bergogliano.

En una entrevista con EFE, Lozano rompe la postal idealizada de recogimiento, oración y discernimiento que suele proyectar un cónclave y describe el ultimo como un proceso atravesado por una "guerra abierta" entre las "dos almas" de la Iglesia: la reformista y la tradicionalista.

Una tensión que venía de lejos pero que se agudizó tras la muerte del papa Francisco, cuando ambos bloques "ya tenían preparados movimientos, dosieres y estrategias" para influir en la sucesión, según el autor, que reconstruye ese entorno de maniobras con tono de intriga y espionaje político.

Asegura que el bloque más conservador, "apoyado por redes de poder internas y externas", intentó frenar la continuidad del proyecto de Francisco. Frente a eso, un núcleo reducido de cardenales reformistas, asesores y algún periodista se movilizó con rapidez para reunir apoyos alrededor de una figura capaz de "tender puentes": el cardenal Prevost.

La clave, según su relato, fue convencer a cardenales moderados que no habían roto con el pontificado anterior, hasta alcanzar los votos necesarios. "Pareció que todo había sido muy rápido, que había habido un consenso muy rápido, pero hoy se sabe que existió realmente una guerra subterránea que nadie ha contado", asevera.

Prevost, candidato de consenso

En ese contexto surgió Robert Francis Prevost, hoy León XIV, como un nombre capaz de generar "equilibrio". Lozano lo describe como un papa tradicionalista en las formas y reformista en el fondo: "él ama la tradición, la misa en latín, los cantos gregorianos y la vestimenta tradicional de los papas, pero no como un museo, sino porque forma parte de la historia de la Iglesia", argumenta.

Esa doble lectura, según Lozano, habría facilitado su aceptación por sectores distintos del colegio cardenalicio, además de su paso al frente del Dicasterio de los Obispos desde 2023 hasta la muerte de Francisco, una posición que reforzó su visibilidad dentro de la curia y lo convirtió en una pieza conocida por muchos electores.

Lo describe como un dirigente "prudente", "de pocas palabras y mucha estrategia", que escucha, discierne y decide sin hacer del anuncio su principal herramienta política.

"León XIV no va a pregonar los cambios en la Iglesia, nunca los anunciará, los veremos cuando ya estén hechos", precisa.

Maniobra estratégica en clave geopolítica y económica

Interpreta también la elección de Prevost como una maniobra geopolítica. Su nacionalidad estadounidense, unida a su experiencia misionera y episcopal en Perú, le otorgaba "un perfil bisagra entre norte y sur, entre una Iglesia rica y una Iglesia pobre".

A ello se sumaba, según relata en el libro, una motivación económica: la necesidad del Vaticano de "recomponer puentes" con una Iglesia estadounidense que había reducido sus aportaciones.

Lozano sitúa la operación en un mundo marcado por el mandato de Donald Trump, la erosión de la diplomacia internacional y el auge de movimientos ultraconservadores. En ese escenario, la elección de un papa "con una identidad compleja y no alineada" con el trumpismo funcionaría como una respuesta de peso moral y político.

"Cuando se han roto los puentes de diálogo a nivel diplomático internacional, se erige un líder moral y ético del siglo XXI, el papa León XIV, que sigue los pasos del líder ético y moral que ya era el papa Francisco, pero con una forma de actuar absolutamente diferente porque es una persona más moderada y reflexiva. No habla tanto, es el papá del silencio, pero está igualmente comprometido con los pobres, la paz y el diálogo", apostilla.

Para mostrar las presiones externas que existen cuando está en juego una elección papal, el periodista revela en el libro una supuesta reunión entre Donald Trump, Emmanuel Macron y Giorgia Meloni en Roma para influir en el resultado del cónclave.

Lozano asegura en esta entrevista -realizada antes de las críticas al pontífice vertidas por el presidente estadounidense- que León XIV ha reprobado las actuaciones de la administración Trump en materia de inmigración y los ataques contra Venezuela e Irán "por justicia social", y cree que "de momento ni Donald Trump ni el papa León XIV tienen ninguna gana de hacerse una fotografía juntos".

El peso de un legado

Defiende que León XIV continuará el legado de Francisco en cuestiones como la sinodalidad, el papel de los laicos y las mujeres, la tolerancia cero frente a los abusos y la necesidad de una Iglesia más colegiada. Y cree que avanzará "con mayor prudencia", sin grandes anuncios y solo cuando las reformas "estén maduras y blindadas" frente a futuras involuciones.

Una cautela que no significa inmovilidad: durante este año de pontificado el papa ha actuado "como un maestro del ajedrez, ve como el rival mueve una pieza, pero ya tiene previstas tres jugadas, quizás hasta el jaque mate". Su gran desafío será "preservar el impulso del cambio" heredado de Francisco sin desatar una "guerra frontal" dentro de la Iglesia.

León XIV es consciente de que el sector ultraconservador "se ha rearmado" y conserva un gran poder económico y mediático. "La batalla no ha terminado con el cónclave, ha cambiado de escenario", concluye Lozano.