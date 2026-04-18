Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz ante el bloqueo de sus puertos por parte de EEUU

Irán anunció este sábado que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, apenas unas horas después de haberlo reabierto, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.

La república islámica había "aceptado de buena fe autorizar el paso de un número limitado de petroleros y buques comerciales" por el estrecho, pero decidió retomar el control ante los "actos de piratería amparados en el llamado bloqueo" estadounidense, anunció previamente el mando central de las fuerzas armadas iraníes.

"Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán", declaró el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Saed Jatibzadeh.

El guía supremo Mojtaba Jamenei aseguró en un mensaje escrito que las fuerzas navales iraníes están preparadas para infligir "nuevas derrotas" al enemigo.

"Cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una cooperación con el enemigo y el buque infractor será tomado como objetivo", según un comunicado publicado en Sepah News, el sitio web de los Guardianes de la Revolución.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió por su parte que Irán no puede "chantajear" a Washington con sus cambios de postura sobre el estrecho de Ormuz y afirmó que están "hablando con ellos".

Este endurecimiento ocurre mientras siguen los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, más allá del alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos que empezó el 8 de abril y expira el miércoles.

- 23 buques bloqueados -

Durante la breve reapertura del estrecho, al menos ocho petroleros y metaneros lo atravesaron en la madrugada del sábado, según datos de la empresa de seguimiento marítimo Kpler.

La página web MarineTraffic mostraba, por su parte, más de una decena de buques que navegaban por la zona, entre ellos varios petroleros, pero algunos parecían dar media vuelta.

Tras el anuncio iraní de la reapertura del estrecho, Trump afirmó que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes seguiría "totalmente en vigor" hasta el final de las negociaciones.

"Desde el comienzo del bloqueo, 23 buques han acatado las órdenes de las fuerzas estadounidenses de dar media vuelta y regresar a Irán", indicó el sábado en X el mando central estadounidense, en un nuevo balance.

Una agencia británica de seguridad marítima indicó que la Guardia Revolucionaria de Irán disparó contra un petrolero, mientras que la firma de inteligencia de seguridad Vanguard Tech informó de que esa fuerza había amenazado con "destruir" un crucero vacío que huía del Golfo.

En un tercer incidente, la agencia británica señaló que recibió un informe sobre una embarcación "alcanzada por un proyectil desconocido que causó daños" en contenedores de carga.

Posteriormente, Nueva Delhi convocó al embajador iraní para presentar una protesta por un "incidente de disparos" que involucró a dos buques con bandera india en el estrecho, según informó su ministerio de Exteriores.

- Trump "habla mucho" -

La reapertura el viernes de Ormuz y la tregua del conflicto en Líbano iniciada horas antes parecían hacer desencallar las negociaciones para un acuerdo de paz entre Washington y Teherán.

El viernes, Trump dijo a la AFP que un acuerdo de paz estaba "muy cerca", y afirmó que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido, otro punto clave de las negociaciones. No obstante, Irán negó haber aceptado el traslado de esas reservas de material fisible.

"La parte estadounidense tuitea mucho, habla mucho. A veces es confuso, a veces, ya saben, contradictorio", dijo el vicecanciller Jatibzadeh.

Entretanto, las maniobras diplomáticas continúan.

Durante un viaje a Irán el jefe del ejército de Pakistán, mediador entre Washington y Teherán, entregó a las autoridades iraníes "nuevas propuestas" estadounidenses, afirmó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

"La República Islámica de Irán las está estudiando y todavía no ha respondido", agregó.

Islamabad acogió el 11 de abril unas primeras conversaciones entre Washington y Teherán que terminaron sin acuerdo y aún no hay fecha para una segunda ronda, señaló Jatibzadeh.

- "Línea amarilla" en Líbano -

En Líbano, el otro frente de la guerra, el ejército israelí anunció que había establecido una "línea amarilla" de demarcación en el sur del país, al igual que en Gaza, y que había atacado a sospechosos que se acercaron a ella.

El ejército israelí sigue presente en el país vecino en una franja de diez kilómetros de profundidad desde la frontera, en espera de las conversaciones para alcanzar un acuerdo entre Líbano e Israel, en estado de guerra desde 1948.

Por ahora, un alto el fuego rige entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, tras mes y medio de conflicto que deja en Líbano cerca de 2.300 muertos y un millón de desplazados.

Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el sábado que un soldado francés murió y otros tres resultaron heridos en un ataque contra cascos azules de la ONU en Líbano.

Tanto Macron como la misión de la ONU apuntaron a Hezbolá, que negó estar implicado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que su país "aún no ha terminado" la labor de conseguir el desarme de Hezbolá.

Trump, quien logró la tregua de diez días, endureció el tono y dejó claro a Israel que a partir de ahora tenía "prohibido" bombardear Líbano.