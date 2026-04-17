Irán acuerda entregar sus reservas de uranio enriquecido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que Irán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido y que ambas partes están "cerca" de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a seis semanas de conflicto en Oriente Medio.

En otro frente del conflicto, inició el alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano a las 21H00 GMT de este jueves, tras mes y medio de conflicto entre Israel y el movimiento libanés proiraní Hezbolá.

Trump dijo que invitó a la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

Después, el presidente estadounidense anunció que el encuentro tendrá lugar en los próximos "cuatro o cinco días".

Por su parte, el diputado de Hezbolá Ibrahim al Musawi declaró a la AFP que su grupo respetará el alto el fuego si Israel deja de atacar al movimiento chiita, aliado de Irán.

"Nosotros, en Hezbolá, adheriremos cautelosamente al alto al fuego a condición de que sea una interrupción total de las hostilidades contra nosotros", dijo el parlamentario.

"Damos las gracias a Irán por haber presionado a Líbano a nuestro favor", afirmó el diputado después de que su correligionario Hussein Hajj Hassan dijera más temprano que la decisión del gobierno libanés de entablar negociaciones directas con Israel es un "grave error".

Poco antes de la entrada en vigencia de la tregua, el ejército israelí dijo que había atacado lanzacohetes de Hezbolá luego de que hubiera disparos desde Líbano.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, afirmó que "acoge con satisfacción" el anuncio sobre un alto el fuego, después de que esta semana representantes de Líbano e Israel se reunieran en Washington en las primeras conversaciones directas de alto nivel en décadas entre ambos países.

El Departamento de Estado afirmó que en el acuerdo para un cese al fuego, Líbano se comprometió a detener los ataques de Hezbolá.

Este avance coincide con los esfuerzos de mediación de Pakistán entre Irán y Estados Unidos para lograr un segundo ciclo de diálogos, tras las conversaciones del pasado fin de semana en Islamabad, que concluyeron sin acuerdo.

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, expresó que es "cautelosamente optimista" respecto a las negociaciones con Estados Unidos.

El conflicto en Oriente Medio, que estalló el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha dejado miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, y trastocó la economía mundial.

Con la mediación de Pakistán, Estados Unidos e Irán acordaron una tregua que entró en vigor el 8 de abril y expira la próxima semana.

El influyente jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, se encuentra en Irán y se reunió este jueves con el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, principal negociador de ese país, que perdió a varios dirigentes en la guerra, empezando por el líder supremo Alí Jamenei en el primer día del conflicto.

- "Una encrucijada histórica" -

En paralelo a la diplomacia, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, había amenazado a Irán con bombardeos, si "toma una mala decisión" y prometió mantener bloqueados los puertos iraníes "el tiempo que sea necesario".

Después, Trump declaró a los reporteros en la Casa Blanca que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido.

"Han aceptado devolvernos el 'polvo' nuclear", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, en alusión al uranio enriquecido que, según Estados Unidos, podría utilizarse para fabricar armas nucleares.

Irán defiende que su programa atómico tiene fines civiles y el miércoles la Cancillería reiteró que nadie puede "arrebatar" a Irán su derecho a hacer un uso pacífico de la energía nuclear, pero matizó que el nivel de enriquecimiento de uranio es "negociable".

Israel también aumentó las presiones y el ministro de Defensa, Israel Katz, declaró que, si Irán rechaza una propuesta de Washington de renunciar al "armamento nuclear", su país lanzará ataques "aún más dolorosos".

"Irán se encuentra en una encrucijada histórica: un camino consiste en renunciar al terrorismo y al armamento nuclear, en conformidad con la propuesta estadounidense; el otro conduce a un abismo", afirmó el ministro durante una ceremonia.

"Si el régimen iraní elige la segunda opción", descubrirá muy rápidamente que Israel puede bombardear objetivos que resulten "aún más dolorosos" que los que ya ha atacado, añadió.

- Presión sobre el petróleo -

De momento, Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte de hidrocarburos, y Washington impuso desde el lunes un bloqueo a buques desde o hacia a puertos iraníes.

Además, Irán amenazó con bloquear también el mar Rojo, pero insistió en su voluntad de negociar.

El pulso sobre el tráfico marítimo en esta zona, donde se concentran los grandes exportadores de petróleo del Golfo, mantiene elevados los precios del crudo y el barril de Brent del mar del Norte subía sobre las 21H00 GMT un 3,24% a 98,01 dólares este jueves.

En cualquier caso, de momento no se ha fijado "ninguna fecha" para una segunda ronda de conversaciones, dijo a la prensa el portavoz de la cancillería pakistaní.