Fiscal sancionada va al frente de las opciones de reelección

La fiscal general de Guatemala, sancionada por Estados Unidos y otros 39 países por corrupción, encabeza este jueves las calificaciones de los candidatos para dirigir la fiscalía, aunque la decisión final la tomará el presidente Bernardo Arévalo, su mayor contradictor.

La fiscal Consuelo Porras, a quien Arévalo considera "peligrosa" para el país, obtuvo 92.33 de 100 puntos en una tabla de gradación criticada por expertos internacionales y organizaciones locales porque no toma en cuenta valores éticos, sólo la experiencia y títulos académicos.

La fiscal, de 72 años y quien aspira a un tercer mandato de cuatro años, está sancionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europa y el Reino Unido que la señalan de corrupta y de socavar la democracia.

El puntaje de Porras, cuyo mandato concluye el 16 de mayo próximo, fue anunciado por una comisión, integrada en su mayoría por autoridades universitarias, que define la nómina de seis aspirantes entre los que Arévalo elegirá al fiscal.

garantías de capacidad

"Esa nómina debe estar integrada exclusivamente por personas que ofrezcan las mayores garantías de capacidad, independencia, integridad y reconocida honorabilidad", aseguró en un comunicado un misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Al explicar su rechazo a la puntuación, la presidenta del Colegio de Abogados, Patricia Gámez, miembro de la comisión, aseguró que la fiscal obtuvo su doctorado en Derecho en "circunstancias cuestionables" por denuncias de plagio de la tesis.

"No habría ninguna posibilidad de confirmar a Consuelo Porras para una posición en la que ya ha demostrado que no sólo no es idónea, sino que es peligrosa para la nación", señaló el lunes el mandatario socialdemócrata.

Porras abrió causas contra exfiscales antimafia, jueces y periodistas, muchos de ellos ahora en el exilio, y trató de impedir hace dos años que Arévalo asumiera el poder.

Continuar en el cargo garantizaría a Porras inmunidad frente a acusaciones de corrupción y denuncias de expertos de la ONU que la vinculan con adopciones ilegales de niños indígenas en los años 1980, durante la guerra civil guatemalteca, lo que ella rechaza.

La comisión entregará a Arévalo los seis nombres el viernes, los cuales deben superar los 75 puntos. No necesariamente los de mayor puntaje estarán la lista, aunque es muy probable.