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Trump asegura que Israel y Líbano acordaron alto el fuego de 10 días

Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días a partir de este jueves, anunció el presidente estadounidense Donald Trump tras conversar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con su homólogo libanés, Joseph Aoun.

En esta imagen publicada en el reporte final del Comité Selecto de la Cámara de Representantes, el presidente, Donald Trump, habla por teléfono con el vicepresidente, Mike Pence, desde la Oficina Oval, el 6 de enero de 2021.

Donald Trump, habla por teléfono con el vicepresidente, Mike Pence, desde la Oficina Oval, el 6 de enero de 2021.AP

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Agencia AFPWashington, Estados Unidos

Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días a partir de este jueves, anunció el presidente estadounidense Donald Trump tras conversar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con su homólogo libanés, Joseph Aoun.

"Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 5H00 PM EST" (21H00 GMT), escribió Trump en su red social Truth Social, sin hacer mención al movimiento libanés Hezbolá.

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