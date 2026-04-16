Trump asegura que Israel y Líbano acordaron alto el fuego de 10 días

Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días a partir de este jueves, anunció el presidente estadounidense Donald Trump tras conversar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con su homólogo libanés, Joseph Aoun.

"Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 5H00 PM EST" (21H00 GMT), escribió Trump en su red social Truth Social, sin hacer mención al movimiento libanés Hezbolá.

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