Indonesia
Desaparece un helicóptero con ocho personas a bordo en Indonesia, tras su despegue
En Indonesia han informado este jueves que un helicóptero con ocho personas a bordo ha desaparecido de los radares una hora después de su despegue.
Las autoridades de la provincia de Borneo Occidental, situada en el oeste de Indonesia, han informado este jueves de que un helicóptero con ocho personas a bordo ha desaparecido de los radares una hora después de su despegue.
"Hemos recibido informaciones sobre la pérdida de contacto con un helicóptero PK-CFX en Sekadau", ha indicado el jefe de los servicios de Búsqueda y Rescate de la provincia, Made Junetra, en declaraciones al diario indonesio 'Detik'.
Así, ha explicado que a bordo del mismo había dos miembros de la tripulación y seis pasajeros y que la aeronave había despegado desde Melawi antes de desaparecer de los radares sobre las 8.30 horas (hora local). Un equipo de búsqueda y rescate se encuentra de camino.
Sin embargo, las posibles operaciones de rescate podrían verse dificultadas por el difícil acceso a la zona en la que, de momento, se estima que ha desaparecido el helicóptero, debido a la presencia de una frondosa selva y a la ausencia de cobertura móvil.