Gatorade reinventa su imagen de marca para dirigirse a un público no deportista

Sesenta años después de inventar las bebidas deportivas, Gatorade está dando un giro sorprendente: ya no se centra principalmente en los atletas.

PepsiCo, la empresa matriz de Gatorade, anunció el jueves que la marca busca ampliar su alcance a personas que no son atletas y que buscan hidratarse, ya sea durante un vuelo largo, un paseo o una resaca. El nuevo empaque destaca las funciones específicas de las distintas bebidas y polvos de Gatorade, así como la investigación que las respalda.

Este cambio refleja el creciente interés de los consumidores estadounidenses por las bebidas con supuestos beneficios para la salud . Jack Doggett, analista de alimentos y bebidas de la consultora Mintel, afirmó que su investigación indica que el 60 % de los consumidores que compran bebidas deportivas no son atletas, pero buscan los ingredientes funcionales que estas bebidas proporcionan, como electrolitos para la hidratación y carbohidratos para obtener energía.

“La gente está usando estas bebidas más para el bienestar y el mantenimiento diario”, dijo Doggett. “Es fácil decir que el consumidor que busca bienestar es el consumidor joven, pero las generaciones mayores también beben estas bebidas para hidratarse”.

Según Circana, una empresa de investigación de mercado, las ventas unitarias de mezclas para bebidas deportivas, como los polvos de Liquid IV, Skratch Labs y Gatorade, aumentaron casi un 20 % en el año que finalizó el 22 de marzo. Las ventas de agua embotellada se mantuvieron estables en el mismo período.

Estantes abarrotados

Ante ese potencial de crecimiento, las nuevas marcas de bebidas deportivas e hidratantes están inundando los estantes de las tiendas. Mike Del Pozzo, presidente de bebidas de PepsiCo en Estados Unidos, afirmó que 150 nuevas marcas han entrado en el mercado en los últimos años.

“Eso supone un gran riesgo para la categoría y una presión en cuanto a la credibilidad”, dijo Del Pozzo. “Algunos de los que están entrando se basan en la ciencia que nosotros creamos. Y pensamos: ‘Vaya, deberíamos estar haciendo lo mismo. Deberíamos hablar más abiertamente sobre la ciencia, el negocio y por qué creemos que estamos a la vanguardia’”.

Del Pozzo afirmó que Gatorade ahora etiquetará claramente los productos que, según la marca, hidratan mejor o más rápido que el agua. Una nueva bebida, Gatorade Longer Lasting, que saldrá a la venta el próximo año, combina glicerina y electrolitos para ayudar al cuerpo a mantenerse hidratado por más tiempo que con agua sola.

La estrategia de PepsiCo con Gatorade refleja las medidas adoptadas por algunos de sus rivales. Powerade, una bebida deportiva propiedad de Coca-Cola Co., presentó en 2023 un envase más brillante y transparente que promovía un mayor contenido de electrolitos. El otoño pasado, Powerade comenzó a comercializar Power Water, una bebida sin azúcar y enriquecida con electrolitos, dirigida a personas que no practican deporte.

Liquid IV, fundada en 2012 como una bebida isotónica en polvo, fue adquirida por Unilever en 2020 y se ha reinventado como una marca de bienestar e hidratación. LMNT también pensó en el público no deportista el otoño pasado cuando lanzó una versión más pequeña, de 355 ml (12 onzas), de su bebida electrolítica con gas.

Sean Harapko, líder del sector de bebidas en Ernst & Young Americas, afirmó que los consumidores tienen tantas opciones de bebidas que las empresas deben definir claramente sus productos y explicar por qué deberían elegir uno sobre otro. Los estadounidenses intentan llevar una vida más saludable, dijo, pero recopilan información de diversas fuentes y definen por sí mismos qué significa eso.

Los orígenes de Gatorade

Gatorade nació en 1965, cuando el entrenador de fútbol americano de la Universidad de Florida le preguntó al Dr. Robert Cade, médico y profesor de la universidad, por qué sus jugadores perdían tanto peso durante los partidos pero no orinaban. Cade se dio cuenta de que los jugadores estaban perdiendo electrolitos a través del sudor (minerales como el sodio, el potasio y el magnesio) y alterando el equilibrio químico del cuerpo.

Cade ideó Gatorade, una bebida que contiene sal para reponer electrolitos, azúcar para aumentar la energía y jugo de limón para darle sabor. Quaker Oats adquirió la empresa matriz de Gatorade en 1983 y fundó el Instituto de Ciencias del Deporte Gatorade dos años después. PepsiCo se convirtió en propietaria de Gatorade al comprar Quaker Oats en el año 2000.

Del Pozzo afirmó que Gatorade seguirá satisfaciendo las necesidades de los atletas. Por ejemplo, Gatorade Thirst Quencher contiene 48 gramos de azúcar y el 18 % de la cantidad diaria recomendada de carbohidratos, que los atletas necesitan para mantener su energía. Sin embargo, Del Pozzo señaló que Gatorade Lower Sugar, que salió a la venta el mes pasado y tiene un 75 % menos de azúcar, es uno de los productos más vendidos de la compañía en los últimos tiempos.

Del Pozzo afirmó que las versiones bajas en azúcar dirigidas a personas que no son atletas, así como la eliminación de los colorantes artificiales de la gama de productos de Gatorade, están atrayendo clientes a la marca.

“Creo que hubo quienes dijeron: ‘No hice ejercicio, no estuve expuesto al calor o no sudé’. La realidad es que todo el mundo suda y se deshidrata desde que se despierta, y muchos simplemente no lo saben”, afirmó.

Pero Travis Masterson, profesor adjunto de la Facultad de Salud y Desarrollo Humano de la Universidad Estatal de Pensilvania, afirmó que la persona promedio que no practica deporte obtiene el sodio que necesita de su dieta. Los atletas a veces necesitan que se les recuerde beber, explicó, porque sus cuerpos están sometidos a estrés. Pero para la gente común, la señal de sed es un buen indicador.

“Gatorade 100% tiene su utilidad, pero ¿será necesario para todos? ¿Es necesario hidratarse más rápido o durante más tiempo?”, preguntó. “La persona promedio no necesita todos esos extras”.