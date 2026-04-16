Fujimori y Sánchez lideran comicios con el 91% del conteo

La conservadora Keiko Fujimori y el progresista Roberto Sánchez lideraban el miércoles el conteo de votos de las elecciones generales de Perú al computarse más del 91% de los sufragios luego de un cambio de tendencia que desplazó del segundo puesto al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.

Fujimori, candidata por Fuerza Popular, encabezaba la votación con 17,02%, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta es la cuarta vez que busca la presidencia la hija del fallecido mandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

Sánchez —candidato del partido Juntos por el Perú, popular en las zonas rurales y socio político del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022)— se ubicaba en segundo lugar con 12,05% de apoyo tras una campaña marcada por la alta dispersión del voto entre los 35 postulantes de los comicios del domingo.

En un muy cercano tercer lugar quedó López Aliaga, de Renovación Popular, con 11,86%.

Sánchez —exministro del expresidente Castillo— trepó en el conteo desde el cuarto lugar y llegó al segundo desplazando a López Aliaga y a Jorge Nieto Montesinos, quien estaba en tercer lugar y ahora pasó al cuarto con 11,06% de los votos.

Fujimori promete combatir la delincuencia con “mano dura” siguiendo el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele e implantar jueces con el rostro cubierto como ocurrió durante el gobierno de su padre, condenado por asesinato y corrupción.

De otro lado, el exministro Sánchez propone renegociar los contratos mineros y de gas natural. Suele vestir un poncho y un sombrero campesino que, asegura, le regaló Castillo y afirma que si llega a la presidencia indultará al exmandatario, condenado en 2025 a 11 años de cárcel por conspiración para la rebelión.

balotaje, el 7 de junio próximo

Perú irá a un balotaje el 7 de junio porque ningún candidato ha logrado el 50% más uno de los votos válidos que exige la ley para ganar en primera vuelta. Pero los resultados tan ajustados en el el cómputo parcial no permiten aún determinar quiénes serán los contendientes.

La lentitud en el conteo, aunque mayor al promedio de los países de la región, también caracterizó a los últimos comicios presidenciales de Perú en 2021, cuando el 100% se alcanzó cinco días después de la votación.

La noche del martes López Aliaga pidió a las autoridades que anulen las elecciones por un supuesto fraude del que no presentó pruebas consistentes y les dio un plazo hasta el miércoles antes sus seguidores reunidos frente al Tribunal Electoral.

En tanto, Sánchez exhortó a sus partidarios a una posible movilización en caso de que haya indicios de no querer respetar el voto ciudadano. “Sin rollos ni narrativas de fraude... el voto andino, rural, amazónico del Perú profundo se va a respetar”, dijo. En esas zonas de Perú se concentra su caudal político.

Pero una misión de observación electoral de la Unión Europea descartó cualquier irregularidad en los comicios.

Nieto Montesinos cuestionó a sus rivales y sostuvo que “quien tiene acusaciones de fraude que las pruebe y si no las tiene que se calle la boca... porque le está haciendo daño al Perú y está generando más caos, incertidumbre y zozobra”.

Perú celebró los comicios en medio de una crisis política que ha provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década y un incremento de la delincuencia que los ciudadanos identifican como su mayor preocupación.

En el último quinquenio las denuncias por extorsión —un delito que ha provocado protestas y paralizaciones frecuentes del transporte público— se han quintuplicado, mientras los asesinatos se han duplicado, de acuerdo con datos oficiales.

Los peruanos también votaron para escoger a 130 diputados y 60 senadores de un Congreso bicameral en el que el Senado tiene amplios poderes.