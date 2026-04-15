Flor cadáver Massachusetts vuelve a florecer; atrae multitudes con su hedor a "carne podrida"

Una persona entró en el exuberante invernadero de estilo victoriano y percibió olor a huevos podridos. Otra dijo que el olor le recordaba a la disección de un pájaro muerto. Una tercera lo comparó con el olor de un pañal apestoso secándose al sol.

«Esperaba que oliera mal, pero olía realmente a carne podrida», dijo Nyx DelPrado, estudiante de primer año del Mount Holyoke College, quien visitó el invernadero Talcott esta semana para ver florecer una flor cadáver. «Su nombre es acertado», añadió DelPrado entre risas, con la nariz arrugada, y agregó que les recordaba al olor de una disección.

La flor cadáver, o Amorphophallus titanum, es una planta tropical rara conocida por su olor fétido. Originaria de las selvas tropicales de Sumatra, florece con poca frecuencia y solo por un breve periodo, liberando un aroma penetrante que imita la carne en descomposición y atrae a polinizadores como moscas y escarabajos. Apodada "Pangy", la planta floreció por primera vez en el Mount Holyoke College en 2023, y su reciente aparición ha vuelto a atraer multitudes deseosas de presenciar —y oler— este efímero espectáculo.

Lo que parece ser una sola flor es en realidad una inflorescencia enorme, un conjunto de numerosas flores diminutas en la base de una columna central alta llamada espádice, rodeada por una espata aterciopelada de color púrpura intenso. Aunque la imponente inflorescencia se marchita al cabo de unos días, la misma planta sobrevive bajo tierra y puede volver a florecer en años posteriores.

Un olor repelente diseñado para atraer

Tom Clark, director y curador del Jardín Botánico del Mount Holyoke College, dijo que el infame olor de la planta cumple una importante función evolutiva y ha inspirado una amplia gama de descripciones por parte de los visitantes.

“Algunas personas que han venido desde entonces han descrito el olor como insoportable, penetrante, como a basura; es abrumador”, dijo Clark. “Pero ese olor tiene una razón de ser. Está ahí para atraer a los polinizadores, en particular a las moscas”.

Es difícil predecir cuándo florece la flor cadáver, ya que suele aparecer tras años de letargo. Durante las últimas seis semanas, Pangy creció rápidamente, a veces varios centímetros al día antes de abrirse. La flor finalmente se abrió la noche del lunes, y él y otros empleados se encontraron con su intenso aroma al llegar al trabajo al día siguiente.

“Al entrar por la puerta principal, pudimos olerlo”, dijo. “Mientras caminábamos de regreso al invernadero donde crece, el olor se hacía cada vez más fuerte. Era simplemente abrumador, literalmente insoportable, estar allí con esa planta. Si no conocieras esta planta y entraras al invernadero, dirías: '¿Qué se murió aquí?'”

Del shock al asombro

“No sabía qué significaba el nombre. Pensé que olería a cadáver, pero no sé a qué huele un cadáver”, dijo Maheen Siddiqi, estudiante de Mount Holyoke, riendo tras esperar en una fila cada vez más larga de gente que esperaba oler la flor. “Y la olí y olía a huevos podridos o a azufre o algo así”.

La estudiante Bryn Wickere comentó que el olor era menos intenso de lo que esperaba. Aun así, Wickere describió la imponente flor como "magnífica", destacando su color intenso y su textura aterciopelada.

“En realidad, esperaba que el olor impregnara toda la habitación, pero se notaba más al acercarme a ella”, dijo Wickere.

A otros les resultó más familiar el olor que impactante.

“Diría que huele un poco a montón de compost, algo parecido al olor de una granja en funcionamiento”, dijo Caroline Murray, estudiante de último año de Mount Holyoke. “Soy de Vermont, así que estoy muy acostumbrada al olor de la granja y el estiércol”.

El espectáculo atrajo a visitantes de cerca y de lejos, incluido Michael Breton, quien condujo dos horas y se tomó un día libre para ver la floración después de haber estado siguiendo las noticias al respecto durante años.

“Si ves una noticia de hace dos días, ya no está disponible, así que date prisa”, dijo. Comparó el olor con el de “un pañal apestoso que ha estado al sol”, y añadió que, a pesar del olor, la planta era “brillante, hermosa y colorida. Es una planta preciosa”.

Una floración fugaz, una misión perdurable.

Clark afirmó que la floración pone de relieve la misión más amplia del Invernadero Talcott, al que denominó un "museo de plantas" que alberga alrededor de 2.000 especies vegetales, una pequeña fracción de las entre 350.000 y 400.000 especies vegetales que se estima que existen en todo el mundo.

Calificó el evento como una "oportunidad especial" para mostrar a los visitantes la diversidad del mundo vegetal y algunas de las asombrosas adaptaciones que tienen las especies para sobrevivir en su entorno de maneras únicas.

Para el mediodía del martes, el olor había comenzado a disiparse al abrirse las rejillas de ventilación del invernadero, ofreciendo a los visitantes una experiencia menos intensa, aunque igualmente memorable. Tras el breve período de floración, la planta se deteriorará gradualmente hasta colapsar. Dado que las flores cadáver no pueden autopolinizarse, las semillas solo se formarán si hay polen disponible de otro aro gigante.

Para Namuuna Negi, estudiante de tercer año de Mount Holyoke, la naturaleza efímera de la floración añadió un valor añadido a la experiencia.

“Creo que se debe a su carácter impermanente. A la gente le gusta estar al tanto de lo que sucede”, dijo Negi. “Si oyen que algo va a desaparecer pronto, quieren ir a verlo antes de que eso ocurra para poder comentarlo después”.