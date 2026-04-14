El mensaje del papa "revolvió" a Trump "como a la niña del exorcista el agua bendita", dice obispo español

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha criticado el "cabreo" del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras el rosario por la paz del papa León XIV y ha ironizado al decir que este mensaje "revolvió" al mandatario norteamericano "como a la niña del exorcista el agua bendita".

En el programa 'Sexto Continente' de Radio María, el prelado el se refiere a las palabras de Donald Trump del pasado domingo contra el también estadounidense León XIV por ser, según el magnate republicano, "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior", atribuyéndole al líder de la Iglesia católica una oposición a las campañas militares de su Administración en Venezuela e Irán.

Para Munilla, las "bellísimas" palabras a favor de la paz que el Papa pronunció en su rosario "han molestado a la fiera". "Sí, sí, tú, tú, tú que rezaste ese día el rosario, que sepas que has puesto de los nervios a Donald Trump", dice el obispo a sus oyentes.

En su intervención, recogida por Europa Press, el responsable de la diócesis alicantina opina que la reacción del presidente de EEUU es "increíble".

"Parece que al final las máscaras caen", asevera Munilla, quien recalca que la Iglesia "ni siquiera ha mencionado en un momento determinado la palabra Trump a la hora de predicar su mensaje profético por la paz y ha habido una delicadeza". "Pero, claro, todo el mundo es consciente de quién ha sido aquí el que ha puesto en marcha este desaguisado en el que estamos", apostilla.

"Obviamente, --prosigue el obispo-- cuando alguien se revuelve así por el hecho de que el papa diga que los que tienen en su mano la guerra y la paz, opten por la paz y se sienten a negociar, cuando Trump se revuelve de esa manera es porque obviamente él es el que lo tiene en su mano y está optando por el camino de la guerra y no por el de la paz. El papa ha hecho lo que debía".

"Fíjate si el rosario tiene fuerza, que fíjate el cabreo que ha enganchado Donald Trump. Fíjate si el rosario tiene fuerza. Basta una pizca de fe", manifiesta Munilla.

"La droga del poder"

El religioso español cree que Trump se pone "tan nervioso" porque León XIV recordó lo que pasó con la guerra de Irak y el "fracaso" y el "desastre" que supuso "meterse allí".

"La droga del poder, de pretender ser el dueño del mundo, es que es muy seductora. Vuelta de nuevo el burro al trigo, como dice el refrán español. Vuelve de nuevo a caer en lo mismo que anteriormente", concluye.