Irak afirma que tiene "acuerdos" para eludir el bloqueo de Ormuz

Irak anunció este martes haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos e Irán para que el bloqueo del estrecho de Ormuz impacte menos en las exportaciones de petróleo iraquí.

La guerra en Oriente Medio ha causado estragos en los mercados energéticos, especialmente después de que Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte del petróleo y el gas mundiales.

Esto ralentizó excesivamente el tráfico marítimo e hizo subir las tarifas de tránsito.

A principios de abril, antes de alcanzar un frágil alto el fuego con Estados Unidos, Irán anunció que permitiría el tránsito de buques iraquíes por esta importante vía marítima.

El Ministerio de Petróleo iraquí no dio detalles ni precisó cuándo se alcanzaron los acuerdos.

El portavoz del Ministerio de Petróleo iraquí, Saheb Bazoun, declaró a la Agencia de Noticias Iraquí (INA) que "existen acuerdos con las partes estadounidenses e iraníes para eludir el bloqueo impuesto al estrecho de Ormuz, y con todas las partes para garantizar las exportaciones".

Irak, miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), exporta normalmente la mayor parte de su crudo a través del estrecho de Ormuz y se ha visto obligado a buscar rutas alternativas.

Bazoun declaró al INA que Irak utiliza rutas de exportación secundarias, como un oleoducto hacia el puerto turco de Ceyhan y a través del puerto sirio de Baniás.

Las autoridades anunciaron a principios de este mes que Irak ha comenzado a exportar crudo en camiones cisterna a través de Siria, tras reanudar la exportación de 250,000 barriles diarios a través de Ceyhan.